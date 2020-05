Sandra Milo piange in diretta: “Conte non mi ha richiamato”/ Sciopero della fame ma..

Pubblicità

Sandra Milio piange in diretta a Live Non è la D’Urso. L’attrice aspetta una chiamata dal Premier, Giuseppe Conte, che avrebbe già sentito nei giorni scorsi dopo aver lanciato un appello disperato in difesa degli artisti e dei lavoratori del mondo dello spettacolo. “Io pensavo fosse uno scherzo e Conte mi ha dato il numero del centralino di Palazzo Chigi dove chiamarlo: era davvero il premier“, aveva raccontato la Milo fiduciosa. Le cose non si sono poi evolute nel modo in cui Sandra Milo sperava, così ha ripreso lo sciopero della fame: “So che è una situazione disperata per tutti. Comunque Conte non mi ha più chiamata e ho ripreso lo sciopero della fame. Penso che si farà vivo – dice Sandra Milo a Live Non è la D’Urso – perché è un gentiluomo e penso che lo farà”.

Sandra Milo, Barbara D’Urso le chiede di interrompere lo sciopero della fame

“Avevo sospeso lo sciopero solo perché lo avevo promesso al Presidente“, spiega l’attrice Sandra Milo, che in lacrime accoglie l’invito di Barbara D’Urso. La conduttrice di Live, preoccupata per la sua salute, le chiede infatti di interrompere lo sciopero: “Accetto perché ti voglio bene“, risponde. Michele Cucuzza, ospite in studio, si inchina metaforicamente: “Inchiniamoci alla generosità di una grande attrice”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA