Sandra Milo “Premier Conte mi ha chiamato e promesso…”/ Sciopero della fame finito?

Con un video in cui appare commossa, Sandra Milo ha annunciato ai suoi fan che ieri ha ricevuto la telefonata del premier Giuseppe Conte. L’attrice è da poco approdata sui social ma sicuramente in questa quarantena ha avuto modo di intrattenere il pubblico con i suoi giochi e i suoi siparietti, almeno fino a qualche giorno fa quando ha annunciato di essere pronta a fare lo sciopero per la fame per dare voce a tutti gli artisti in difficoltà. Sarà questo il motivo per il quale il premier l’ha chiamata? Sandra Milo non lo rivela visto che si limita a dire che il premier, “da signore qual è”, le farà un favore proprio come lei ha fatto a lui lasciando intendere che lei abbia messo fine al suo sciopero della fame ricevendo in cambio una promessa che adesso metterà Conte a lavoro, ma su cosa? Davvero la Milo è riuscita a far arrivare fino a Conte la protesta degli artisti?

SANDRA MILO “IL PREMIER CONTE MI HA CHIAMATO”

Nei giorni scorsi, Sandra Milo aveva annunciato il suo sciopero della fame: “Comincio lo sciopero della fame, per difendere tanta gente disperata, che ha fame. Vogliamo che il governo riceva una delegazione di noi artisti e lavoratori autonomi”. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, l’attrice 87enne aveva spiegato: “Voglio ringraziare Conte ed il governo per quanto fatto durante per arginare questa pandemia ma ora è necessario che salvino gli artisti dalla fame. Io sono la responsabile nazionale di un movimento politico e culturale di artisti di autonomi e partite iva e voglio chiedere a Conte se riceve una nostra delegazione per fargli delle proposte in difesa di tutti gli artisti e degli autonomi”. Sarà questa la promessa che Conte le ha fatto chiamandola al telefono?

Ecco il suo post:

Visualizza questo post su Instagram Un giorno da ricordare Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal) in data: 21 Mag 2020 alle ore 1:10 PDT





