Sandra Milo: sciopero della fame, il malore e il “miracolo” / “Conte grande stratega, chiesto rimozione IVA”

Pubblicità

Sandra Milo torna a Live Non è la D’Urso, dopo l’accorato appello lanciato al Premier, Giuseppe Conte, in favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo. L’attrice era stata protagonista di diversi gesti eclatanti, come lo sciopero della fame, interrotto grazie all’intervento di una tempestiva Barbara D’Urso, preoccupata per la sua salute. Il clamore mediatico sollevato da Sandra Milo ha evidentemente scosso anche Giuseppe Conte, che ha deciso di incontrare la showgirl e di rispettare la sua promessa fatta. L’attrice, ricevuta dal Premier, ha dunque chiesto attenzioni per gli artisti, ma non solo. Nel suo nuovo appello Sandra Milo ha coinvolto tutte le partite Iva e per quanto riguarda l’incontro con Conte è apparsa particolarmente soddisfatta. “Sul posto mi ha accompagnato Alessandro Di Sarno delle Iene. Lì c’ erano Juri Carnevali, della delegazione autonomi e partite Iva, e Daniele Zuccarello. Il premier ci ha ricevuti tutti e tre. Io ho chiesto di abolire l’ Iva fino al 2021.” Poi continua e racconta: “Il premier ha la qualità rara di spiazzarti: questa è l’arma vincente di Giulio Cesare e dei grandi strateghi”, ha raccontato ai microfoni del Corriere della Sera.

Sandra Milo a Live Non è la D’Urso: l’emozione dell’incontro con Conte

Sandra Milo è pronta a raccontare i dettagli e tutte le emozioni del suo incontro con Giuseppe Conte, ma anche a riepilogare quanto accaduto, condividendo la gioia di quella che sembra essere una battaglia vinta. Con le sue iniziative, infatti, Sandra Milio sembra essere riuscita nel suo intento. Anche se tra scioperi della fame e preoccupazioni, l’attrice ha anche accusato un malore. “E’ solo stanchezza”, aveva precisato la showgirl.



© RIPRODUZIONE RISERVATA