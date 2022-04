Sandra Milo scrive a Gualtieri per cinghiali/ “Convivenza difficile, faccia qualcosa”

Cambia sindaco e Giunta Comunale ma la situazione resta la stessa. Roma continua ad essere invasa dai cinghiali anche dopo l’avvicendamento di Roberto Gualiteri a Virginia Raggi. La Capitale è un covo vero e proprio di animali selvatici, che spuntano in ogni dove e invadono le strade o addirittura, negli ultimi giorni, anche le stazioni della metro, come a Valle Aurelia. Anche nella zona di Roma Nord è pieno di animali che passeggiano liberi per le strade, invadendo le carreggiate e diventando un vero e proprio problema per l’ordine pubblico di una città vissuta da milioni e milioni di persone ogni giorno.

Proprio per questo motivo, Sandra Milo ha voluto mandare un messaggio sui social a Roberto Gualtieri. L’attrice si è resa protagonista di un appello su Instagram nel quale chiede al sindaco di intervenire, prendendo seri provvedimenti per contenere l’emergenza cinghiali. La convivenza con gli animali è infatti sempre più seria e difficile per gli abitanti della capitale. La richiesta è quella di collaborare con la Regione Lazio e con il Corpo Forestale dello Stato per prendere misure in grado di contrastare l’emergenza cinghiali.

Sandra Milo, appello a Gualtieri: le parole

Nel video, Sandra Milo fa un appello al primo cittadino di Roma: “Signor Sindaco Roberto Gualtieri, La invito a raccogliere questo appello, pregandoLa di prendere seri provvedimenti per il contenimento della popolazione dei cinghiali in tutta Roma nord. La convivenza sta diventando difficoltosa per gran parte dei Suoi concittadini che sono costretti a coabitare in pieno centro città con la fauna selvatica che potrebbe costituire un pericolo per sé stessa (ipotetici incidenti d’auto nei quali potrebbero perdere la vita) oltre che per uomini e animali da affezione.

Si potrebbe pensare alla loro sterilizzazione per far sì che non si riproducano ulteriormente o ancor meglio alla loro cattura e al reinserimento in natura in aree protette in cui potrebbero vivere liberi e indisturbati senza entrare in contatto con l’uomo. Sono fermamente contraria, da animalista convinta, alla loro soppressione come avvenne sotto la precedente amministrazione comunale. La ringrazio anticipatamente per ciò che potrà fare in sinergia con la Regione Lazio e il Corpo Forestale dello Stato”.

