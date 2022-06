Sandra Milo “Sono single e vorrei un uomo di 50 anni”/ “Ho molti pretendenti 20enni”

Sandra Milo pronta a sposarsi: “Vorrei un uomo di 50 anni”

Quando si parla di amore, Sandra Milo ha sempre interessanti rivelazioni da fare. Così è stato anche durante la sua recente intervista radio. Ospite di Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio 1, la celebre attrice ha raccontato di voler trovare l’amore e, precisamente, di trovare un uomo di 50 anni con il quale creare una bella storia d’amore. D’altronde c’è chi le ha predetto che la cosa accadrà molto presto.

Sandra Milo ha infatti raccontato che il mago spagnolo Rafael, che ha preso anche parte ai programmi di Raffaella Carrà, ha previsto che quest’anno convolerà a nozze. “Un mago spagnolo, Rafael, che era anche il mago di Raffaella Carrà, ha previsto che quest’anno mi sposerò di nuovo, visto che ora sono single.” ha annunciato in radio. D’altronde il mago avrebbe già fatto una previsione realizzatasi di recente: “Lo stesso Rafael ad Orietta Berti ha previsto che sarebbe diventata nonna e così è stato…” ha precisato la Milo.

Sandra Milo: “Ho molti pretendenti di 20 anni”

Sandra Milo oggi è dunque single; tuttavia è stata la stessa attrice a rivelare che i corteggiatori non le mancano. C’è però un problema: quelli che le si propongono sono tutti troppo giovani per lei: “Ho molti pretendenti ma sono troppo giovani, di circa 20 o 25 anni, – ha spiegato l’attrice, ammettendo di essere continuamente contattata – sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi’, per usare un termine romantico…. Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia.” Infine ha rivelato l’età dell’uomo che vorrebbe al suo fianco: “Io vorrei un uomo di almeno 50 anni”.

