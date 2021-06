SANDRA MILO, STORICO SCHERZO DELL’INCIDENTE DEL FIGLIO CIRO DE LOLLIS / “Un inferno”

Sandra Milo e suo figlio Ciro De Lollis sono gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Impossibile non ricordare il terribile scherzo fatto all’attrice in diretta televisiva, quando le venne fatto credere che avesse avuto un grave incidente. “È stato un inferno, – ha ammesso l’attrice su Rai 1- poi quando l’ho visto l’ho abbracciato forte, piangevo…” Un momento che ancora oggi la Milo ricorda con difficoltà e, infatti, nel rivedere le immagini ancora appare scossa, come fa notare la conduttrice Serena Bortone. Anche Ciro ricorda quel momento e l’abbraccio con mamma Sandra: “La trovai agitata ma non capivo bene il perché”, ha precisato l’uomo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ottavio De Lollis, ex marito Sandra Milo e padre di Ciro/ "Mi spiace che i miei figli crescendo..."

Lo storico scherzo a Sandra Milo sul figlio Ciro

Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, è passato alla storia della tv nel 1990 quando la madre conduceva “L’amore è una cosa meravigliosa”, programma pomeridiano di Rai 2. Durante una diretta, Sandra Milo ricevette una telefonata anonima in cui una voce femminile le annunciava: “Che ci fai lì? Tuo figlio ha avuto un incidente ed è ricoverato in ospedale. È gravissimo”. Quella notizia fece scattare l’urlo disperato di Sandra Milo che uscì dallo studio esclamando “Ciro” più volte. La notizia si rivelò uno scherzo di cattivo gusto, ma le immagini dell’attrice che si dispera sono passare alla storia del piccolo schermo. Al punto che nel 1997 la Milo diffidò i programmi di Italia 1, “Target” e “Ciro”, dall’utilizzare ancora il nome di suo figlio e le scene nelle quali lei lo invoca terrorizzata. Sebbene sia stato “Blob” di Enrico Ghezzi a trasformare il lamento della Milo in un tormentone.

Sandra Milo: “Premio David Di Donatello lo dedico alle donne”/ “Miei figli commossi”

Incidente Ciro De Lollis: il figlio protagonista di uno scherzo a mamma Sandra Milo

Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” nel 2019, Sandra Milo ha ricordato il terribile scherzo: “Per me fu uno shock”. E ha aggiunto. “Ripercorrere quel momento fa sempre male. Ciro, mio figlio, aveva avuto diversi incidenti già e ricevere quella telefonata è stato un colpo al cuore. In diretta così poi. Non c’erano i telefonini in quel periodo e cercare di capire cosa fosse successo davvero fu molto complicato. Un suo amico poi l’ha avvisato dicendo che lo stavo cercando perché avevo appreso quella notizia. Lui per fortuna stava bene e si è subito precipitato a casa per tranquillizzarmi”. Di recente Sandra Milo ha spiegato a Rai Radio 2, alla trasmissione I Lunatici, da dove sarebbe partita la celebre telefonata: “Fu scoperto che a fare quella telefonata era una donna che lavorava in Via del Corso. La telefonata arrivò da un ufficio dove lavoravano ventisei donne. Negarono tutte”.

Sandra Milo, premio alla carriera ai David di Donatello/ "L'importante è non mollare"





© RIPRODUZIONE RISERVATA