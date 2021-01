SANDRA MILO, “VI PRESENTO ALESSANDRO RORATO”/ Il fidanzato è 40 anni più giovane

SANDRA MILO PRESENTA IL SUO FIDANZATO

Quasi 88 anni (l’11 marzo) e non sentirli. Sandra Milo sta vivendo la sua nuova primavera a fianco di Alessandro Rorato, l’imprenditore veneto all’incirca 40 anni più giovane di lei. Ma la Milo, grintosissima e spiritosa come sempre, non è tipa da farsi scoraggiare. I due si presenteranno pubblicamente nel salotto domenicale di Canale 5 “Live – Non è la d’Urso” il prossimo 17 gennaio 2021. Cesare Rodighiero, Moris Ergas, Ottavio De Lollis e come dimenticare Federico Fellini. Sono alcuni degli amori più noti della Milo, che alla soglia degli 88 anni è ancora splendida e ironica come sempre. E di nuovo pronta a innamorarsi.

“La bellezza non ha età”, dice il proverbio, e Sandra lo ha preso alla lettera posando (quasi) senza veli per il magazine Flewid. “Nella vita bisogna sapersi adattare ai cambiamenti per sopravvivere a tutto. A volte mi ha ferita essere giudicata, in quanto donna, per una che non sapeva invecchiare. Purtroppo per alcune si viene considerate ridicole, ma ogni età ha la sua bellezza.” Noi del Sussidiario le diamo pienamente ragione.

SANDRA MILO, BELLA E INNAMORATA AD OGNI ETÀ

“L’indiscussa regina della leggerezza e della sensualità”, così la definisce Flewid. Sandra Milo è così, biondissima e simpaticissima come sempre. Nella sua carriera è stata diretta da registi grandissimi e ha recitato a fianco di star indimenticabili: Federico Fellini, Antonio Pietrangeli, Dino Risi, Eduardo e Peppino De Filippo, Jean-Paul Belmondo. E a tutti insegna che non è mai tempo di tirarsi indietro. In amore come davanti all’obiettivo. “È bello dormire avvolta in vesti bianche dopo aver assunto una posa plastica che i maligni hanno erroneamente creduto fosse un fotomontaggio” scrive l’attrice su Instagram.

Le critiche dei detrattori non sono mancate, ma Sandra ha risposto a tono. “Grace Jones disse che l’unica forma d’identità a cui rimane fedele è il mutamento. Sposo questa filosofia. Nella vita bisogna sapersi adattare ai cambiamenti per sopravvivere a tutto. Purtroppo quando si esce dall’area della sensualizzazione riservata alla gioventù non si diventa più niente per alcuni e si viene considerate ridicole ma ogni età ha la sua bellezza. Agli uomini viene sempre o quasi concesso il grande privilegio dell’autorevolezza e certe critiche vengono loro risparmiate. Io ho lottato duramente per affermarmi contro ogni pregiudizio, mi sono conquistata ogni singola cosa a caro prezzo, ho rivendicato il diritto di essere me stessa nel bene e nel male ma quando ricevo i complimenti dalle donne (che spesso sono le prime nemiche di sé stesse) come quelli ascoltati dalla mia amica Sabrina Impacciatore mi rendo conto di aver fatto un buon lavoro. E i miei detrattori si mettano l’anima in pace! Questa sono e questa resto!”.



