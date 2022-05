Sandra Milo/ Successi, scandali, amanti e “il viaggio delle vecchie”

Sandra Milo, la musa del regista Federico Fellini

Sandra Milo è nata a Tunisi nel 1933. E’ considerata un’icona della storia del cinema italiano e la musa del regista Federico Fellini. Oltre alla carriera cinematografica, l’attrice ha fatto molto parlare di se quando durante un programma televisivo del 1990 qualcuno la chiamò a telefono dicendole che il figlio Ciro aveva avuto un’incidente. Lei uscì dallo studio correndo e urlando, poco dopo scoprì che era uno scherzo ma non provò alcun rancore.

La sua vita è costellata di amori importanti tra cui: Bettino Craxi, Federico Fellini, Moris Ergas e altri, non molto felici. Infatti l’attrice è stata anche vittima di violenza da parte di alcuni uomini. In un’intervista Sandra racconta: “Sono sempre stata una donna molto libera, nella mente, nello spirito e gli uomini sentivano di non avere la certezza del possesso. Io ho preso un sacco di botte. Quando ti colpiscono è difficile, sa? Perdi anche le forze”. Riguardo alle relazioni serie, l’attrice è stata sposata 4 volte e ha avuto 3 figli. Nel 2019, poi, ha fatto molto parlare di sé quando si è presentata a Venezia con un uomo con quasi la metà dei suoi anni, l’imprenditore Alessandro Rorato.

Sandra Milo nel “programma delle vecchie” di Mara Maionchi, si chiama “Quelle Brave Ragazze”

Qualche mese fa, Mara Maionchi ha avuto un’idea molto originale, è partito tutto da un “Mi piacerebbe creare un programma con delle vecchie” e poi questo desiderio ha preso forma. Si chiama “Quelle brave ragazze”, andrà in onda su Sky ed è un programma che vede come protagoniste tre amiche: Sandra Milo, Mara Maionchi e Orietta Berti. Le tre viaggeranno e affronteranno varie sfide.

In merito all’idea di Mara, Sandra Milo ha dichiarato: “Mara è un esempio bello per le donne, perché dimostra che a qualsiasi età si può sempre ricominciare. È stato un viaggio alla ricerca di un tempo nuovo che appartiene a tutte le donne. Il programma è un modo per ritrovarsi, per fare tutte le cose che sfuggono dentro di noi. Non c’è mai stata alcuna rivalità: nessuna di noi cercava di darsi un tono rispetto alle altre. Le sorprese erano vere: non sapevamo cosa ci sarebbe accaduto di lì a poco”. Poi Sandra afferma che grazie al programma ha acquisito una cosa molto importante, la consapevolezza che si può avere un’amicizia meravigliosa con una donna, mentre nella sua generazione le donne erano spesso rivali.

