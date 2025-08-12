Com’è morta Sandra Mondaini? Appena cinque mesi dopo quella del marito Raimondo Vianello. Lei soffriva di vasculite

Se c’è una coppia famosa nel mondo della televisione che ancora oggi è sempre ricordata con affetto infinito è quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che sono morti a poca distanza l’una dall’altro nel 2010, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei loro figli adottivi e del pubblico che li ha sempre amati come se fossero loro parenti.

Nata nel 1931, l’attrice è morta quindici anni fa a 79 anni per una insufficienza respiratoria, ma purtroppo la vera causa è una malattia piuttosto rara che si chiama vasculite. Una malattia dei vasi sanguigni che le recava un dolore e per cui non c’è una vera e propria cura. Come detto poc’anzi se n’è andata pochi mesi dopo la morte del suo amato marito.

Purtroppo Sandra Mondaini soffriva di vasculite per la quale non c’è una vera e propria cura infatti poco prima della sua morte lei aveva confessato che non stava male per il cancro, ma appunto per questa malattia che la faceva soffrire. Ha poi aggiunto che sarebbe potuta andare avanti ancora per un po’, ma che ormai aveva fatto la sua vita, peraltro bellissima, piena d’amore e di soddisfazione di ogni sorta.

In molti ricorderanno la sua voce piena di dolore chiamare il marito Raimondo Vianello durante il suo funerale dove la gente era arrivata a frotte per dargli un ultimo saluto. A tal proposito Gerry Scotti aveva detto che vedere così tante persone era stato bellissimo perché voleva dire che la coppia non solo era entrata in tutti i piccoli schermi esistenti, ma in special modo nel cuore della gente.