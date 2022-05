Sandra Mondaini, com’è morta?/ Depressione e tumore ai polmoni: la morte 5 mesi dopo Raimondo

Sandra Mondaini: il matrimonio con Raimondo Vianello

Sandra Mondaini è stata la moglie di Raimondo Vianello. I due si erano conosciuti nel 1968 e sposati nel 1962, dando vita a una delle coppie inossidabili della commedia italiana. Insieme hanno affrontato anche la malattia: nel 1972 il tumore ai reni di Raimondo, nel 1997 quello ai polmoni di Sandra. “Quando quel giorno del 1997 per un raffreddore banale e un po’ di febbre mi hanno diagnosticato il tumore, sono rimasta colpita, ma non mi sono sentita perduta. Del resto, tanti anni prima, quando certo non c’ erano le cure di adesso, Raimondo aveva avuto un tumore al rene ma ce l’ aveva fatta, aveva vinto, avevamo vinto…”, ha raccontato anni fa l’attrice sulle pagine di Repubblica. La Mondaini ha sofferto a lungo di depressione: “Sandra era una donna travagliata e complessa. Ha sofferto di depressione sin da piccina. Non aveva mai perso quella bipolarità che l’avrebbe accompagnata tutta la vita”, ha raccontato lo psichiatra Giovanni Battista Cassano sul Corriere Fiorentino.

Sandra Mondaini, causa morte/ "Non sto male per il cancro, ma per..."

Sandra Mondaini: la malattia e la morte nel 2010

Sandra Mondaini è morta il 21 settembre 2010, cinque mesi dopo la scomparsa del marito Raimondo Vianello, avvenuta il 15 aprile 2010. L’attrice era ricoverata da dieci giorni presso l’ospedale San Raffaele di Milano, per insufficienza respiratoria. “Era rimasta molto colpita dalla scomparsa di Raimondo. Era molto ammalata, aveva avuto un tumore ai polmoni, e una vasculopatia grave causata dal fumo”, ha ricordato il dottor Cassano. “Dopo la morte di zio Raimondo, zia Sandra si è arresa. Non voleva più vivere ed era caduta in depressione, un male di cui aveva sofferto già diversi anni prima che noi nascessimo”, hanno raccontato Gianmarco e Raymond, i due bambini filippini che la Mondaini e Vianello avevano adottato, nel salotto di Barbara d’Urso.

