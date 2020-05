Sandra Notari, Maria e Virginia/ Moglie e figlie di Stefano Bonaccini, l’amore per…

Pubblicità

Sandra, Maria e Virginia Notari sono rispettivamente moglie e figlie di Stefano Bonaccini, il noto politico italiano, nonché Presidente della Regione Emilia-Romagna dal 22 dicembre 2014. Sua moglie Sandra Notari lo segue con interesse e partecipazione fin dalla sua vittoria alle primarie di sei anni fa. Della sua vita privata non si conosce moltissimo, ad eccezione del suo lavoro all’interno di una boutique. Sandra ama disegnare vestiti ed è un’appassionata di moda. Passione che forse ha tramandato anche alle figlie Maria e Virginia Notari, delle quali non si trovano molte informazioni in rete. Stefano Bonaccini d’altra parte è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata, benché sia un personaggio disponibile.

Pubblicità

Sandra Notari, la prima comparsa al fianco di Stefano Bonaccini

La prima volta che abbiamo visto Sandra Notari in compagnia di Stefano Bonaccini è stata dopo la vittoria alle primarie del Partito Democratico del 2014. Un avvenimento molto importante per suo marito, per questo motivo ha voluto esserci. Da lì i primi scatti dei fotografi, che li hanno immortalati insieme trasformando Sandra e Stefano in una coppia mediatica. Non sono mancate da allora le polemiche, visto che sulla Notari sono cominciate a circolare alcune foto dallo stile glamour che le sono valse il soprannome ironico di first lady. La signora Bonaccini non l’ha mai presa troppo sul serio le critiche e con eleganza e ironia ha guardato oltre, lasciando Stefano Bonaccini ai suoi compiti da Presidente della Regione Emilia Romagna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA