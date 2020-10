Sandra Zampa/ “Dpcm, urgenza enorme. E ora utilizziamo i soldi del Mes!”

Il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte ha scatenato le polemiche, tant’è che la Lega sta preparando il ricorso al Tar, ma Sandra Zampa è d’accordo con i provvedimenti sanciti. Intervenuta oggi ai microfoni de La Stampa, la sottosegretaria alla Salute ha messo in risalto l’urgenza di adottare le nuove restrizioni, legate alla linea di rigore suggerita dagli scienziati: «Ognuna delle categorie che protesta ha una ragione, ma oggi siamo in lotta contro il tempo. Il governo sa che se ne perdessimo altro, non solo non ci potrebbe essere perdonato, ma metterebbe in discussione anche il loro futuro compromettendolo forse per sempre. Non c’è economia senza salute». Bisogna abbattere la curva dei contagi in un mese e il coronavirus sta correndo con un’accelerazione spaventosa, per questo è risultato necessario adottare la massima precauzione: «Si poteva fare un po’ meno o un po’ di più. Si è salvata la scuola, salvaguardando quel bisogno di istruzione, di vita sociale che si apprende nella prima parte della vita. Si è messo in salvo l’essenziale. Un po’ come quando devi abbandonare di corsa la casa e devi portare con te le cose più importanti».

SANDRA ZAMPA: “ORA USIAMO I SOLDI DEL MES”

Sandra Zampa ha sottolineato che nei prossimi giorni i casi positivi aumenteranno, evidenziando che i settori coinvolti dal nuovo Dpcm hanno tutte le ragioni per protestare: «Alla rabbia di tanti il governo deve dare una risposta. C’è un impegno del presidente Conte: sarà una risposta rapida efficace. Per chi chiude un’attività culturale o ricreativa, dovrà esserci un ristoro totale». E ora è necessario accedere al Mes, strumento che il Pd caldeggia da tempo: la sottosegretaria alla Salute ha sottolineato l’esigenza di mettere subito in circolazione quei soldi. Senza dimenticare un dato essenziale: «Anche l’investimento nella sanità “produce”, perché fare interventi sul biomedicale, sui posti di lavoro, sugli ospedali da rimodernare, sulla farmacologia sulla ricerca mette in movimento risorse. Dobbiamo riaprire una riflessione. Urgentemente».



