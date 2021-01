Sandra Zampa/ “Immunità di gregge in autunno, obiettivo non cambia, le frontiere…”

Secondo la sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, il governo continua ad avere l’obiettivo dell’immunità di gregge entro l’inizio del prossimo autunno. A spiegarlo senza troppi giri di parole è stata la stessa, intervistata stamane dai microfoni di Affaritaliani.it: “L’obiettivo che ci siamo prefissi come governo, settembre-ottobre, non cambia e siamo convinti di poterlo raggiungere“.

Il piano vaccinale ha subito degli intoppi in questi giorni a causa delle minori dosi di vaccino fornite da Pfizer, ma secondo l’esponente del Partito Democratico non dovrebbe incidere più di tanto sul risultato finale: “Per arrivare all’immunità di gregge deve essere vaccinato il 70% dei cittadini italiani oltre ovviamente a chi straniero vive nel nostro Paese che ha diritto alla stessa tutela”. I colleghi di Affaritaliani fanno quindi notare che in Israele l’immunità di gregge arriverà già a marzo: “In Israele vivono quasi 9 milioni di persone – replica lei – ovvero lo stesso numero di una grande Regione italiana, non è possibile fare un paragone”.

SANDRA ZAMPA: “FRONTIERE CHIUSE? E’ L’UE CHE DEVE PRENDERE DECISIONE MA…”

Sull’obiettivo dell’immunità di gregge anche il commissario straordinario per l’emergenza covid, Domenico Arcuri, è convinto che si possa raggiungere durante il prossimo autunno, un’ipotesi che però ha fatto saltare sulla sedia il professor Matteo Bassetti. Con Sandra Zampa si è parlato anche della chiusura delle frontiere, alla luce dell’ipotesi che gli Stati Uniti blocchino i voli provenienti dall’Unione Europea a causa dell’epidemia di covid e della pericolosa variante inglese. “E’ l’Europa che deve prendere una decisione – dice a riguardo – e probabilmente avrebbe dovuto farlo quando tutto è cominciato. Non va comunque dimenticato che lo scambio globale nel mondo è tale per cui non è facile prendere queste decisioni oggi. Quello che deve fare l’Europa oggi è mettere in atto al più presto un piano di vaccinazioni per i Paesi che non riescono da soli. Ad esempio in Africa, dove la Cina sta già portando i vaccini contro il Covid-19″.



© RIPRODUZIONE RISERVATA