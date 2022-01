Sandra Zampa vs Francesco Borgonovo/ “Mi sembra di essere nel film Don’t look up…”

Francesco Borgonovo torna a difendere i no vax. Lo fa a L’Aria che tira, dove è stato protagonista anche di un duro scontro con Sandra Zampa, ex sottosegretaria alla Salute. Il vicedirettore della Verità ha cominciato il suo intervento spiegando che «il numero dei morti dei vaccinati è decisamente superiore a quello dei non vaccinati», ignorando il fatto che quasi il 90% degli italiani over 12 sono vaccinati, mentre il 10% no; quindi, citare i numeri in termini assoluti è fuorviante. Glielo ha fatto notare anche Myrta Merlino, ma Borgonovo ha tirato dritto spiegando che addirittura nelle aree mediche poco più della metà dei pazienti sono vaccinati.

Numeri che non trovano alcun riscontro, visto che attualmente i reparti Covid sono occupati al 24% e le terapie intensive al 17% e se si escludessero i non vaccinati, le terapie intensive sarebbero occupate solo al 6%, mentre le aree mediche avrebbero la metà dei pazienti, cioè sarebbero al 12% di occupazione. «Se anche domani sparissero i no vax, avremmo comunque una pressione sugli ospedali», ma non quella delineata da Francesco Borgonovo.

ZAMPA A BORGONOVO “VI CHIAMATE VERITÀ, DITELA”

Quando Francesco Borgonovo ha criticato il governo per le risorse destinate alla Sanità, Sandra Zampa del Partito democratico è insorta: «È stata messa a disposizione della salute una quantità di risorse finanziarie che non si vedeva da che io faccio la parlamentare. Il Covid è venuto a costare una quantità di risorse incommensurabile. Quello che succede nelle Regioni dipende al 90% da loro, quello che sta succedendo in Sicilia è dovuto al fatto che lì c’è la percentuale maggiore di non vaccinati. Mi sembra di rivivere il film Don’t look up». Il vicedirettore della Verità ha provato a prendere la parola, riuscendo solo a dire che «le terapie intensive in Sicilia sono sotto la media italiana».

Poi Francesco Borgonovo ha aggiunto: «L’Europa è il Continente più vaccinato del mondo ed è quello con più contagi. In Africa buttano via le dosi che mandiamo, grazie al cielo non ci sono morti a carrettate». Allora la Sandra Zampa ha aggiunto: «Infatti arrivano le varianti». Questa per Borgonovo è la dimostrazione che i vaccini non ci porteranno fuori dalla pandemia, ignorando forse che riuscire a salvare vite è già un ottimo risultato. Glielo ha ricordato anche la Zampa, che lo ha attaccato: «Non si muore se si fa la terza dose, non c’è paragone, lo dicono i numeri. Non può costruire continuamente una falsa verità, vi chiamate la Verità, ditela».



