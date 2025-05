Sandro Giacobbe ha fatto tappa a Verissimo con la moglie Marina Peroni, sposata due anni fa e divenuta ufficialmente la donna della sua vita. Ricordando i temi dei genitori, il cantante ha rievocato: “Erano poveri da fare il viaggio di nozze uno alla volta, mi hanno aiutato come potevano e non mi hanno mai ostacolato riguardo alla mia passione per la musica, con tanti sacrifici cercavano di aiutarmi. Poi è arrivato il successo e io ho aiutato loro, come avrebbe fatto qualsiasi altro figlio”. Riguardo alla malattia ha confessato: “Dieci anni fa mi hanno trovato questo tumore alla prostata, ci sono stati problemi riguardo alle metastasi che circolavano. La mia carrozzina è la mia Ferrari, da ottobre sto facendo questo ciclo di terapia e adesso farà un controllo per capire cosa è successo.

Commosso a Verissimo, Sandro Giacobbe è stato accompagnato dalla sua Marina, che ha rivelato in studio alcuni segreti del loro amore: “Non abbiamo mai litigato perché rispettiamo le divergenze di vedute e opinioni” ha spiegato la donna. “Inizialmente, i primi tempi, mi sono dovuta guadagnare la fiducia di Alessandro, il figlio grande, forse era quello più scettico. Abbiamo un bellissimo rapporto e con me prima non si era mai aperto”.

Sandro Giacobbe e l’amore con la moglie Marina: “Ho ritrovato dei valori speciali in lei”

Sandro Giacobbe sulla moglie Marina ha confessato: “In lei ho trovato dei valori che non pensavo avrei mai ritrovato in vita mia. Nella vita bisogna vivere tutto con grande trasporto, ma sempre alla giornata e in funzione dell’adesso e dell’oggi. Ogni giorno che passa è vicino alle persone che amo e spero di passarne ancora tanti, mi dispiacerebbe doverli lasciare, vivo intensamente”

Riguardo alla stessa moglie, Sandro Giacobbe ha confidato come i figli l’abbiano da subito accolta in casa: L’hanno accettata subito perché ha dimostrato di non avere alcun secondo fine, se non quello di starmi vicino per amore, Marina ha saputo farsi accogliere benissimo, anche loro la amano”

