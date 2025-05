SANDRO GIACOBBE, CHI È: DA ‘SIGNORA MIA’ A ‘GLI OCCHI DI TUA MADRE”

Sandro Giacobbe, chi è il cantautore e cosa sappiamo della sua vita e la lunghissima carriera? Questo pomeriggio, nel corso del secondo dei due appuntamenti con “Verissimo” nel fine settimana di Canale 5, ci sarà spazio anche per un momento molto toccante e che riguarda il 75 cantautore di origini liguri che, negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin, sarà accompagnato da sua moglie Marina (dedichiamo un breve ritratto anche alla donna quest’oggi, in un pezzo interamente su di lei, NdR): il diretto interessato, come anticipato dalla preview del talk show principe delle reti Mediaset, racconterà assieme alla consorte del periodo difficile che stanno vivendo, aprendo una finestra sul loro privato. E, in attesa di ascoltare di cosa parleranno Sandro Giacobbe e la sua compagna, possiamo raccontare qualcosa di lui, attraverso la sua musica e anche alcune interviste concesse di recente.

Classe 1949 e originario di Genova (da genitori provenienti dalla Sicilia e dalla Basilicata), Sandro Giacobbe rappresenta una delle voci storiche della musica leggera italiana, ricordato soprattutto per alcuni grandi successi negli Anni Settanta e diventati oggi dei classici: avvicinatosi a questo mondo da giovanissimo, Giacobbe aveva fondato un complesso tutto suo prima di debuttare ufficialmente nel 1971 con un singolo che lo farà conoscere a tutti e gli varrà pure il primo contratto discografico con la Dischi Ricordi; tre anni dopo ecco una delle sue hit, “Signora mia”, brano che darà pure il nome al disco omonimo d’esordio, seguito da un altro dei cavalli di battaglia dell’artista genovese (spesso associato a Claudio Baglioni per la notevole somiglianza fisica), ovvero “Gli occhi di tua madre” (1976), in gara al Festival di Sanremo; seguiranno altri dischi con un buon riscontro di critica e pubblico e il ritorno sul palcoscenico dell’Ariston nel 1983 con “Primavera” (dove sarà protagonista ancora nel 1990).

GIACOBBE, LA MALATTIA: “ORAMAI MI SPOSTO IN CARROZZINA PER EVITARE CHE…”

Se della carriera di Sandro Giacobbe (interrottasi dal 1998 al 2007, con uno iato di nove anni senza nuovi lp) e del suo impegno da tanti anni nella Nazionale Italiana Cantanti sappiamo quasi tutto, meno si conosce a proposito della sua vita privata. Dal 2022 il cantautore è sposato con Marina Peroni, più giovane di lui di quasi 26 anni, ma è diventato padre nel corso di un precedente matrimonio -su cui non abbiamo molte informazioni- con la nascita di Andrea e Alessandro, i suoi unici due figli; a tal proposito, due drammi ci sono nel passato recente di Sandro e riguardano entrambi il cancro. Infatti prima il figlio Andrea e poi lui stesso hanno dovuto affrontare la battaglia con un tumore: nel caso del primo, a un rene, fortunatamente debellato, mentre Giacobbe è stato colpito da un meningioma, un tumore alle meningi e ora, da qualche tempo, gli è stato diagnosticato un altro…

“Oggi affronto due tumori, alla testa e alla prostata” aveva raccontato qualche tempo fa Sandro Giacobbe (ne parliamo in un altro articolo, dando conto delle sue condizioni di salute) che, di recente, nonostante la malattia è tornato a esibirsi. E, in una bella intervista concessa a ‘la Nazione’, ha parlato di questa sua rinascita nonostante tutto e dello spettacolo “Musica e parole” portato in scena a teatro anche se in sedia a rotelle: “Mi sposto in carrozzina per evitare altre conseguenze della patologia che affronto da una decina d’anni e che ha reso le mie ossa, quelle del bacino, fragili” aveva raccontato al sito web del quotidiano, tornando poi sulle sue origini: “Quali valori mi hanno trasmesso i miei genitori? Sono cresciuto in una famiglia umile dove si respirava amore, onestà. I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per farmi realizzare il mio sogno. E quando canto sento che mia madre Carmela mi è vicina, per me è quella farfalla che mi vola accanto”.