Sandro Giacobbe, chi è?/ Il successo e la malattia: “Pagato tutto con gli interessi”

Sandro Giacobbe, il successo e la firma sulla colonna sonora di ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’

Sandro Giacobbe è un cantautore genovese salito alla ribalta a metà degli anni settanta, grazie al 45 giri ‘Signora mia’. Un brano di grande successo, che fu anche inserito nella colonna sonora del celebre film di Lina Wertmüller ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’. Giacobbe ha formato il primo gruppo musicale quando era ancora sedicenne, Giacobbe & le Allucinazioni. Nel corso degli anni sfornò una serie di pezzi molto apprezzati da critica e pubblico, tra cui “Il mio cielo la mia anima”, “Sarà la nostalgia”, “Portami a ballare”, “Primavera” e “Come va”.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Sandro Giacobbe è sposato con Marina Peroni, con cui sta insieme da tanti anni. “L’ho conosciuta perché lei, tramite un amico mi aveva mandato un CD con delle canzoni incise da lei e tramite questo amico comune ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a frequentarci e a stare insieme”, ha raccontato Giacobbe in una intervista rilasciata a Non è la radio.

Sandro Giacobbe e il tumore alla prostata: “La vita mi ha dato tanto, ma ho ripagato tutto con gli interessi”

Nel corso della sua vita, Sandro Giacobbe ha dovuto fare i conti con un tumore alla prostata. Una battaglia che lo ha costretto ad una delicatissima operazione, effettuata alcuni anni fa e che lo ha portato fuori da ogni pericolo. “La vita mi ha dato tante cose belle, ma le ho ripagate tutte, anche con gli interessi”, raccontò in una intervista a Domenica Live a proposito della malattia.

“Ma sono ancora qua. Quella alla prostata in sé è un’operazione semplice, ma può dare due controindicazioni, l’incontinenza e la perdita della potenza sessuale. Quando mi sono risvegliato ho sentito per la prima volta la voce del professore che mi ha operato, che mi ha detto: Abbiamo salvato sia la tua vita che tutto il resto”.

