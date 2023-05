SANDRO GIACOBBE, CHI È/ “Operato di meningioma, sono stato in terapia intensiva…”

Sandro Giacobbe e la difficile operazione

Sandro e Andrea Giacobbe, padre e figlio, si raccontano nel salotto di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 26 maggio. L’intervista comincia con la partecipazione di entrambi alla trasmissione di Raiuno “I raccomandati”. Era il 2006 e tutto cominciò con una lettera scritta da Andrea a Sandro Giacobbe. “Qualche tempo fa tu sei stato operato per meningioma”, spiega Serena Bortone.

Little Tony, come è morto/ La carriera, i grandi successi e la lunga malattia

“Mi alzo, faccio colazione e ho sentito la mano e il braccio addormentarsi e il lato della bocca che tirava. Mi sono spaventato e sono andato di corsa al pronto soccorso e scoprono che avevo il meningioma. Mi operano, vado in terapia intensiva e il giorno dopo loro sono venuti a trovarmi pensando di trovarmi in terapia intensiva mentre io ero già in corridoio per fare coraggio a tutte le altre persone”, racconta Sandro. “Ora vivo alla giornata anche perché non ho più vent’anni”, dice ancora (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Andrea Giacobbe, chi è il figlio di Sandro Giacobbe/ Il loro rapporto e la malattia

Sandro Giacobbe: la carriera nella musica

Sandro Giacobbe è un cantautore genovese che, in parte, ha fatto la storia della musica italiana. L’artista, che oggi pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, assieme al figlio Andrea, ha conosciuto il boom negli anni ’70, a cominciare dal 45 giri Signora mia. Il brano ottenne un grandissimo successo e fu anche inserito nella colonna sonora del celebre film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Giacobbe, inoltre, nel corso degli anni si è affermato come cantante ed è diventato una vera icona negli anni ’70. Nel 1976 fa il boom con Gli occhi di tua madre, che si classifica terzo al Festival di Sanremo, e incrementa il suo successo con il brano estivo Il mio cielo. Nel corso degli anni, poi, ha proseguito la sua attività cantautoriale con pezzi memorabili, tra cui Il mio cielo, la mia anima, Sarà la nostalgia e Portami a ballare. Inoltre, partecipa come autore allo Zecchino d’Oro con la canzone Sette note per una favoletta.

Luciana Manfra, moglie Little Tony/ Il primo matrimonio con Giuliana Brugnoli

Sandro Giacobbe: la vita privata e la malattia

Sandro Giacobbe, approfondendo la sfera privata della sua vita, condivide una romantica storia d’amore con Marina Peroni. Anche lei appassionata di musica, assieme alla sua dolce metà ha pubblicato il singolo Ali per volare nel 2015. La coppia si è poi sposata l’8 ottobre del 2022 e ha due figli, Andrea e Alessandro. In un’intervista rilasciata a Non è la radio, il cantautore aveva raccontato come si sono conosciuti: “L’ho conosciuta perché lei, tramite un amico, mi aveva mandato un CD con delle canzoni incise da lei e tramite questo amico comune ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a frequentarci e a stare insieme”.

Sandro Giacobbe, inoltre, ha dovuto anche affrontare una malattia, una lunga battaglia contro un tumore alla prostata e che l’ha costretto ad un’operazione. In un’intervista a Domenica Live, aveva svelato: “La vita mi ha dato tante cose belle, ma le ho ripagate tutte, anche con gli interessi. E sono ancora qua“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA