Molti si chiedono chi è la moglie di Sandro Giacobbe, celebre cantautore genovese che è stato spesso al centro della cronaca rosa per via del suo matrimonio. Ebbene, lei si chiama Marina Peroni, e con lui condivide tantissime passioni. Scopriamo tutto sulla moglie dell’artista, come si sono conosciuti, se hanno avuto figli insieme e alcuni retroscena inaspettati sulla loro relazione.

Coma Cose, chi sono Fausto Lama e California? Matrimonio dopo la crisi/ "Abbiamo dato un senso a tutto"

Sandro Giacobbe è senza dubbio uno dei cantautori più amati del Bel Paese, conosciuto soprattutto per i successi degli anni ’70 e ’80, divenuti poi iconici e indimenticabili punti fermi della musica italiana. Nel corso della sua vita, ha conosciuto Marina Peroni, sulla quale si sa pochissimo. Sul web trapelano scarse informazioni sul suo conto, ma si sa che è nata nel 1976. Dal suo profilo Instagram si può dedurre qualcosa sui suoi studi, dato che la donna ha scritto di avere una Laurea in una facoltà psicosociale. Con il marito condivide la passione per la musica, tanto che anche lei è cantautrice e autrice. Insieme a Sandro Giacobbe vive in quel di Genova, dove porta avanti la sua vita strettamente connessa al mondo del cantautorato.

Cristopher Lambert ha una fidanzata? "Flirt con Alba Parietti? E' divertente"/ "Fu una storia breve"

Sandro Giacobbe e Marina Peroni, il primo incontro sul set e la gelosia per Barbara d’Urso

Come si sono conosciuti Sandro Giacobbe e Marina Peroni? Secondo alcune indiscrezioni, i due si sono incontrati dopo aver passato entrambi un divorzio doloroso. Da allora, nessuna crisi e nessuna rottura. Anzi, la coppia pare oggi più affiatata che mai, anche se non sono mancate le dicerie sul conto del cantante: “Dicevano che volessi i suoi soldi, o che lo volessi sfruttare per cantare“, aveva detto – ma io ho sempre cantato e realizzato il mio sogno. Forse non a grandi livelli, ma comunque è stato stupendo“.

Chi è Luca Minnelli/ Il tenore pop lirico: dal successo a The Voice Senior all'amore delle figlie

Sandro Giacobbe aveva anche raccontato che per un certo periodo la sua compagna Marina Peroni (molto più giovane di lei), è stata gelosa di Barbara d’Urso, nel momento in cui il cantante aveva incontrato a Napoli la conduttrice allora diciottenne. “Era una bellissima ragazza“, aveva spiegato, e la stessa presentatrice non esitava a ricordare il loro legame. Così, Marina Peroni si è difesa: “Ogni volta che ci invitata in trasmissione mi diceva: ‘Ma tu non lo sai, con Sandro…’. Posso capire una volta, due, ma alla terza“.