Sandro Giacobbe, chi è/ Malattia, moglie Marina Peroni, figli Andrea e Alessandro

Sandro Giacobbe, chi è: la carriere del cantautore

Sandro Giacobbe sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 21 marzo, di Oggi è un altro giorno. Nato a Genova nel 1949, Giacobbe ha formato il primo gruppo musicale a 16 anni, Giacobbe & le Allucinazioni, con cui si esibisce nei locali della Liguria. Nel 1974 con “Signora mia” partecipa al Festivalbar: il brano viene anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”. Nel 1976 arriva terzo al Festival di Sanremo con “Gli occhi di tua madre”.

Seguono una serie di successi con “Il mio cielo la mia anima”, “Sarà la nostalgia”, “Portami a ballare”, “Primavera” e “Come va”. Nel 2020, con la collaborazione di Don Backy, esce il brano “GENOVA”: “Aldo mi chiamò per coinvolgermi in questo progetto. Aveva in mente una canzone che abbiamo poi elaborato insieme. Lui mi ha sempre detto che da genovese doc la potevo cantare solo io perché rappresento lo spirito della città”, ha raccontato Sandro Giacobbe all’Ansa.

Sandro Giacobbe: la moglie Marina Peroni e i figli Andrea e Alessandro

Marina Peroni è la moglie di Sandro Giacobbe. I due stanno insieme da diversi anni: “L’ho conosciuta perché lei, tramite un amico mi aveva mandato un CD con delle canzoni incise da lei e tramite questo amico comune ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a frequentarci e a stare insieme”, ha raccontato Giacobbe a Non è la radio. Quando si sono conosciuti il cantante aveva già una separazione alle spalle e due figli, Andrea e Alessandro. A ottobre 2022, Sandro e Marina si sono sposati dopo 13 anni insieme. Qualche anno fa Sandro Giacobbe ha è stato operato per un tumore alla prostata. In passato, il cantautore aveva dovuto fare i conti con la malattia, quando al figlio Andrea è stato diagnosticato il tumore di Wilms. All’epoca il figlio aveva solo 13 anni: “Ho deciso di farlo operare e oggi è sanissimo”, ha raccontato il cantante a Domenica Live.

