Sandro Giacobbe contro Aurora Leone: “Una bufala”/ “Montato un caso per i follower”

Le polemiche per la denuncia di Aurora Leone dei The Jackal non si placano intorno alla Nazionale Cantanti. Dopo le parole di Enrico Ruggeri e le dimissioni del dirigente Gianluca Pecchini, sono arrivate le dichiarazioni di Sandro Giacobbe, cantante e membro storico della Nazionale Cantanti. Ai microfoni del sito Mowmag, Sandro Giacobbe si è scagliato contro Aurora Leone. “Ma quale cacciata dal tavolo perché donna, questa è tutta una bufala per avere più follower”, ha tuonato l’artista che ha fortemente criticato l’atteggiamento dei The Jackal. “La maggior parte delle notizie che sono state riportate non hanno nessun fondamento. Ci difenderemo rispetto a una grande offesa che ci viene fatta dopo 40 anni di impegno sociale”, ha aggiunto Giacobbe che ammette di essere molto amareggiato dall’accaduto. “Per una stupidaggine non si può far scoppiare un caso del genere”, ha detto ancora.

Sandro Giacobbe: “Ecco cos’è successo con Aurora Leone”

Sandro Giacobbe difende la Nazionale Cantanti e punta il dito contro Aurora Leone dei The Jackal. Secondo il cantante, la Leone avrebbe montato un caso mediatico per i followers. “Loro hanno la forza dei follower e stanno facendo un gran tam tam, ma noi abbiamo la nostra storia, con tutte le persone che hanno partecipato, con tutte le donazioni e le persone che abbiamo aiutato”, ha sottolineato. Poi ha fornito la propria versione dei fatti: “Loro tra l’altro giocavano nella squadra della Ricerca, però si sono seduti al tavolo della Nazionale cantanti, per cui gentilmente gli è stato fatto notare che quel tavolo non era il loro e sono stati fatti accomodare all’altro tavolo. Si sono seduti e hanno mangiato. Poi, probabilmente in quella situazione qualcuno ha pensato di cavalcare l’onda per far scoppiare un po’ di rumore mediatico”. Il caso Aurora Leone, tuttavia, ha spinto molti artisti a non scendere in campo questa sera per la Partita del cuore.

