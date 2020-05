Sandro Giacobbe/ Il “sogno” Sanremo e il primo incontro con la compagna Marina Peroni

Pubblicità

Ospite speciale nella puntata de I Soliti Ignoti in onda oggi 14 maggio è Sandro Giacobbe, noto cantante che sogna di tornare sul palco del Festival di Sanremo. D’altronde la musica è da sempre il motore più importante della sua vita, sin da piccolissimo: “Fin da bambino mi piaceva cantare, imparavo le canzoni ascoltando cantare mia mamma o i nonni, che poi mi chiedevano di cantarle in casa nelle tradizionali riunioni di famiglia. – ha raccontato in un’intervista rilasciata a ilgiornaleoff – Un pochino più grande, intorno ai 15 anni circa, riuscii a vedere un concerto dei Beatles dal vivo a Genova. Lì capii che dovevo almeno provarci!” ha ammesso.

Sandro Giacobbe e la storia d’amore con Marina Peroni

Della vita privata di Sandro Giacobbe non si conosce molto. Il cantante non ama stare sotto i riflettori ma in un’intervista di qualche anno fa a diffusionimusicali, parlò della sua compagna, Marina Peroni, raccontando il loro primo incontro: “Ci siamo incontrati per caso e tra molte telefonate e vari incontri di lavoro, cresceva sempre più la voglia di stare insieme e scoprire quante cose meravigliose riuscivamo a condividere.” Così svelò che: “Entrambi abbiamo dei figli, io 2 maschi: Andrea e Alessandro, e lei una ragazzina, Erika, quindi i valori della vita e il rapportarci quotidianamente su tutto ciò che ci circonda sono il nostro vivere insieme.”



