Da circa dieci anni Sandro Giacobbe sta facendo i conti con una grave malattia, un tumore alla prostata, che ha cambiato inevitabilmente la sua vita, lui però non ha mai perso la speranza e la voglia di combattere. In varie occasioni ha raccontato di aver subito una delicata operazione dopo aver scoperto la malattia, ha fatto poi la radioterapia ma non è mai riuscito a sconfiggerla del tutto.

Nelle scorse settimane ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato che in questi anni ha sempre alternato momenti sereni a momenti in cui ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà a causa delle metastasi che tornavano a circolare nel bacino, dove lo avevano operato.

Le attuali condizioni di salute di Sandro Giacobbe e il legame speciale con la moglie Marina Peroni

Da un po’ di tempo il noto cantautore appare in carrozzina, lui stesso ha fatto sapere che nell’ultimo periodo la situazione è peggiorata perché le metastasi hanno attaccato anche le ossa del bacino e del femore. Da qualche mese sta facendo un ciclo di terapia che, tra le altre cose, gli ha fatto perdere i capelli ed è per questo motivo che indossa la parrucca. Alla Toffanin aveva anche rivelato che a breve avrebbe scoperto se la cura stava funzionando.

In tutti questi anni, sia nei momento di gioia che in quelli di dolore e sofferenza, Sandro Giacobbe ha sempre potuto contare sul sostegno e l’amore della moglie Marina Peroni, i due stanno insieme da circa quindici anni. La donna ha fatto sapere che da quando sono diventati una coppia non hanno mai litigato perché rispettano le opinioni e le diverse vedute l’uno dell’altra. Anche quando c’è qualche incomprensione prima di parlarne si rilassano e riflettono.

Il cantautore ha invece detto “Quando è il momento bisogna fermarsi, lasciar passare alcuni minuti e poi non ci pensi più. Con questo sistema non si litiga“. Sandro Giacobbe ha poi svelato che da quando ha scoperto la malattia vive intensamente ogni giorno accanto alle persone che ama, lui spera di poter condividere ancora molti momenti con i suoi cari perché gli dispiacerebbe molto lasciarli.

