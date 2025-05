La musica come punto in comune, come passione ‘galeotta’ per il loro amore; Sandro Giacobbe e sua moglie Marina Peroni si sono raccontati oggi nel salotto de La Volta Buona portando l’accento tanto sulla bellezza del loro amore quanto sul calvario che insieme stanno affrontando. Il cantante alcuni anni fa ha scoperto una tortuosa malattia; un tumore alla prostata, subentrato nel 2015 e poco prima di un viaggio oltreoceano. Prende la parola proprio sua moglie Marina Peroni che racconta come, anche una notizia così spiazzante, non abbia fermato la determinazione di Sandro Giacobbe: “Chiamò il dottore per dirci del tumore aggressivo alla prostata, lui rispose: ‘Io sto partendo per il Canada, una settimana mi cambia la vita?’, e alla fine siamo partiti lo stesso”.

Riprende il racconto sulla malattia Sandro Giacobbe, soprattutto in riferimento ai cambiamenti dal punto di vista clinico che si sono susseguiti nel tempo. “…Piano piano le metastasi hanno cominciato ad avere una consistenza diversa fino a qualche mese fa che la situazione è andata a peggiorare. Mi hanno proposto di fare la chemio perchè eravamo arrivati ad una situazione dove non ci si poteva più fermare. Io ero contrario, non volevo farla perchè avevo quei pensieri che non mi facevano star bene”. Il cantante ha poi aggiunto: “Poi è subentrata una cosa molto particolare, il fatto di voler affrontare anche le cose più drammatiche e pericolose; ho deciso di fare il ciclo di chemio perchè la prospettiva di avere qualche periodo in più di vita mi ha spinto tantissimo”. Sandro Giacobbe oggi racconta con soddisfazione di aver ultimato già 5 cicli di chemioterapia: “Ne restano altre 3, sto lottando!”. Toccante poi un messaggio del fratello del cantante che lo sprona a proseguire in questa battaglia personale contro la malattia: “Ti mando questo messaggio per farti sapere quanto sei importante per me e quanto bene ti voglio. Continua così perchè sei sulla buona strada, sei una roccia”.

Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe a La Volta Buona: “Con lei 15 anni meravigliosi, un amore che cresce giorno dopo giorno…”

Colpisce di Sandro Giacobbe e sua moglie Marina Peroni il mondo di raccontare la bellezza del loro amore e rapporto. A La Volta Buona, la cantante è partita da ciò che fin dal primo momento ha fatto breccia nel suo cuore: “Mi sono innamorata del suo modo di essere galante, uomo, un modo di fare che oggi è andato un po’ perso…”. Il cantante prosegue facendo eco alle parole al miele della moglie: “Sono 15 anni meravigliosi quelli che sto vivendo con Marina, il nostro rapporto è bellissimo dal primo giorno ed è stato un crescendo”.