Sandro Giacobbe si è sposato, chi è la moglie Marina Peroni/ Dai 27 anni di differenza alla proposta di nozze

Sandro Giacobbe si è sposato. Il celebre cantante è convolato a nozze con Marina Peroni, cantante che è stata sua corista e con la quale sta insieme da circa 13 anni. Tra loro c’è un’importante differenza d’età, 27 anni, che non ha però in alcun modo minato la serenità della coppia. Tanto che Sandro e Marina sono diventati marito e moglie due giorni fa. Le immagini delle nozze e il racconto del loro amore va in onda su Canale 5 nella nuova puntata di Pomeriggio 5.

Marina racconta a una curiosa Barbara D’Urso com’è arrivata la proposta di matrimonio di Sandro Giacobbe: “Io avevo 40 anni e mi ha chiesto di sposarmi. Me l’ha chiesto durante la festa del mio compleanno è arrivata la cameriera che invece della torta ha portato un vassoio sul quale c’era l’anello.”

Sandro Giacobbe e Marina Peroni: ecco com’è iniziata la loro storia

Facendo però un passo indietro, la coppia racconta com’è iniziata la loro storia d’amore. Marina svela in studio che anni fa è arrivata la proposta di lavorare come corista per Sandro Giacobbe, proposta che lei fu lieta di accettare. Dall’inizio della loro collaborazione passarono sei mesi prima che il cantante manifestasse il suo interesse per Marina. “Eravamo in Canada – ricorda la Peroni in studio – e lì lui provò a baciarmi ma senza riuscirci! Anzi, gli dissi che non avrebbe più dovuto provarci!” Invece poi le cose sono andare diversamente e oggi non solo solo più uniti che mai ma sono anche convolati a nozze con un commovente rito civile.

