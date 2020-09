Sandro Mayer/ L’ex commentatore a bordo campo a Ballando con le stelle, la Carlucci rivela

Sandro Mayer è stato un giornalista, ma anche una presenza fissa di Ballando con le Stelle, il talent show di successo condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Il giornalista e personaggio televisivo ha ricoperto per diversi anni il ruolo di opinionista per eccellenza e commentatore a bordo campo trovandosi sin da subito in sintonia con la padrona di casa. Non sono mancati dei piccoli diverbi con i giudici, ma sempre con garbo ed eleganza che l’hanno sempre contraddistinto. Mayer, infatti, ha sempre ringraziato la Carlucci di avere scelto nel suo programma; un legame forte ed importante quello che legava la padrona di casa al giornalista che in un’intervista parlando proprio della Carlucci ha dichiarato: “Cara Milly che dirti grazie di avermi coinvolto in questa avventura oramai da sei o sette edizioni. Aspetto la data di inizio sempre con grande emozione. E’ molto bello stare qua con te, ho imparato molto, sei unica. Ti guardo lavorare e quando fai il tuo lavoro in studio non trascuri un particolare. Sei grande grande grande, una grande star, una grande stella. Ti faccio tanti complimenti e ti ringrazio per avermi voluto sempre qui in queste magnifiche serate”.

Milly Carlucci: “Sandro Mayer, il nostro mitico commentatore a bordo campo”

La morte di Sandro Mayer è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando così vuoto per sempre il ruolo di opinionista per eccellenza del programma visto che Milly Carlucci non ha mai voluto sostituirlo. Anzi a pochi mesi dalla scomparsa del giornalista, la Carlucci durante la prima puntata senza Mayer ha voluto dedicargli un commosso ricordo: “dovendo cominciare una festa in famiglia purtroppo dobbiamo guardare anche a quelle sedie che quest’anno rimangono vuote. Mi dispiace, non volevo emozionarmi ma sono cose che mi fanno male. Quest’anno non abbiamo con noi una persona che ci ha accompagnato per tanti anni e con cui abbiamo condiviso un bellissimo tratto della nostra strada, Sandro Mayer, il nostro mitico commentatore a bordo campo. Vorrei dedicare un saluto affettuoso alla sua famiglia, alla moglie Daniela e alla figlia Isabella, e al direttore Osvaldo Orlandini che ha raccolto la sua eredità”. Poco dopo la conduttrice ha comunicato al pubblico che il ruolo di opinionista per eccellenza non avrebbe avuto alcun sostituto dicendo: “un po’ come si fa con i grandi calciatori, noi ritiriamo la maglietta. Idealmente ritiriamo il suo microfono: quest’anno non avremo il ruolo di commentatore a bordo campo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA