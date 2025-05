Sandro Paternostro, l’amore per Carmen Di Pietro, quarantadue anni più giovane di lui

Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro hanno vissuto una breve ma intensa relazione amorosa. La soubrette è stata sposata due anni col celebre giornalista e conduttore televisivo italiano, fino alla sua morte avvenuta a causa del peggioramento della malattia. Sandro Paternostro, infatti, soffriva di diabete e negli ultimi anni le sue condizioni sono precipitate. In una intervista a Verissimo, la showgirl ha speso parole al miele per il suo compagno, che tuttora resta nel mio cuore. Con tutta la sua forza, Carmen, respinge le critiche e le malelingue per via dell’importantissima differenza di età.

Carmen Di Pietro, chi sono gli ex fidanzati?/ Dal padre dei suoi figli Giuseppe Iannoni a Matteo Alessandroni

“Sandro è stato il mio tutto, mi dava un senso di protezione che un ventenne forse non mi avrebbe dato”, racconta la soubrette. Evidentemente la differenza di età – lui aveva 75 anni e lei 33 – non ha mai rappresentato un problema, né per Carmen né per Sandro.

Sandro Paternostro, dopo la sua morte Carmen Di Pietro ha chiuso coi matrimoni ma non con l’amore

Negli anni Carmen di Pietro è finita al centro delle polemiche per via della pensione di reversibilità, che percepirebbe ancora oggi essendo vedova. “Non vedo perché dovrei vergognarmi, allora tutte le vedove si dovrebbero vergognare?”, si chiede sbigottita la showgirl. Dopo la morte di Sandro Paternostro, Carmen Di Pietro ha deciso di non sposarsi più, benché avesse trovato nuovamente l’amore.

Figli di Carmen Di Pietro, chi sono Alessandro e Carmelina Iannoni/ Mamma gelosa e apprensiva

“Ci sono state altre relazione ma non mi sono più sposata, nemmeno con il padre dei miei figli. E ho fatto bene perché tra noi è finita”, le parole della showgirl e attrice di Potenza. Oggi nella sua vita non sembra esserci più spazio per l’amore, se non quello legato ai due figli a cui è legatissima.