Chi è Sandro Paternostro, giornalista e conduttore classe 1922 nonché marito di Carmen Di Pietro? I due si sono sposati nel 1998

È durato circa sette anni l’amore tra Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro, giornalista e conduttore classe 1922, che ha sposato nel 1998 la showgirl, di ben quarant’anni e più in meno di lui. Il marito di Carmen Di Pietro, che dopo di lui non si è più risposata, è stato un grande nome nel mondo del giornalismo e non soltanto. Il papà, Roberto, era un esponente di una famiglia molto importante a Palermo, segretario provinciale del PNF, il Partito Nazionale Fascista. Dopo la guerra, Sandro Paternostro iniziò il suo percorso nel mondo del giornalismo, arrivando a lavorare per la Rai, fino a trasferirsi in Cina e dopo ancora a Londra come corrispondente appunto per la tv pubblica. Dunque, per anni è stato un esponente della Rai e volto apprezzato dai telespettatori.

Dopo 37 anni di carriera, Sandro Paternostro si è congedato dalla Rai, continuando però a lavorare a Londra, dove si era stabilito. Proprio nella capitale britannica, infatti, ha fondato un telegiornale nuovo, Teledomani, trasmesso via satellite in Italia. Sempre dopo la pensione, è stato protagonista di diversi programmi televisivi in Italia: venne lanciato, infatti, da Piero Chiambretti come personaggio televisivo di Rai 3, collaborando con lui per diverse trasmissioni, come “Diritto di replica”, che ottenne un buon successo. Proprio in quegli anni ha conosciuto Carmen Di Pietro, sposata nel 1998. Il giornalista aveva già 75 anni mentre la soubrette più di quaranta in meno. I due erano fidanzati da cinque anni.

Chi era Sandro Paternostro, marito di Carmen Di Pietro: l’addio nel 2000

Sandro Paternostro, marito di Carmen Di Pietro, è morto all’età di 78 anni a Londra, dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute a causa del diabete. Il giornalista, marito della showgirl da due anni prima circa, resta tutt’oggi il suo unico marito. La soubrette non si è infatti più sposata, continuando a percepire inoltre la pensione del suo primo e unico marito.