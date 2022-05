Sandro Paternostro, ex marito Carmen Di Pietro/ Dopo di lui Giuseppe Iannoni, ma…

Carmen Di Pietro è stata sposata con un solo uomo nella sua vita e si tratta dell’ex marito Sandro Paternostro, di cui è rimasta vedova il 23 luglio 2000. I due convolarono a nozze, dopo cinque anni di fidanzamento, il 17 giugno 1998, e la notizia del matrimonio con lo storico corrispondente Rai dalla città di Londra suscitò grande clamore per via della differenza di età fra i due coniugi: Sandro Paternostro aveva infatti 76 anni, mentre Carmen Di Pietro ne aveva soltanto 33.

Ciò che fece scattare la scintilla, a detta della showgirl, fu “il mix di umorismo inglese e di irruenza siciliana, nonché lo charme e la grande cultura di Sandro, che lui intelligentemente non ostentava mai”. Il matrimonio fra lei e il marito si celebrò non senza che esso fosse osteggiato dai figli del giornalista dell’azienda di viale Mazzini, vale a dire Roberto e Alessandra. In seguito, Neri Parenti chiamò Carmen Di Pietro e il marito a interpretare il ruolo di loro stessi nel film commedia “Paparazzi” del 1998. Dopo il decesso di Paternostro, dicevamo, la donna non si è più voluta sposare.

MARITO CARMEN DI PIETRO, CHI È? DOPO SANDRO PATERNOSTRO…

La dipartita del marito di Carmen Di Pietro non segnò, tuttavia, per quest’ultima, la fine dell’amore, tanto che all’età di 36 anni divenne mamma di Alessandro (oggi concorrente insieme a lei nell’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”) e, a 43 anni, di Carmelina. Entrambi i pargoli nacquero dalla relazione che Carmen avviò con l’uomo che rimase al suo fianco per molti anni, Giuseppe Iannoni, dal quale si allontanò nel 2016 e, da allora, Di Pietro si è sempre dichiarata una single felice.

Non solo: per sua stessa ammissione, il figlio “Alessandro si chiama così per onorare Paternostro. Ogni tanto la più piccolina (la secondogenita Carmelina) mi chiede perché avevo voluto come marito un uomo più grande, le rispondo che c’era l’amore”. Dopo la rottura con Iannoni, il gossip ha accostato a Di Pietro il nome di Matteo Alessandroni che, però, ha smentito tutto: “Per me era un flirt, è durato due mesi”.











