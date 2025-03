Carmen Di Pietro si è sposata una volta sola nella sua vita: con Sandro Paternostro. La showgirl si è legata al giornalista della Rai e nel 1998 sono state celebrate le nozze. I due stavano insieme già da cinque anni, e il loro amore, nonostante la grande differenza di età, sembrava molto saldo. Lei aveva 33 anni al momento dell’unione, mentre lui ben 76. Insomma, più di quarant’anni di differenza tra loro ma nonostante ciò, entrambi hanno sempre dichiarato di essere molto innamorati e di non aver intenzione di cedere alle malelingue e alle maldicenze sul loro conto. La coppia è sempre sembrata molto unita, nonostante appunto ci fossero tante differenze generazionali tra loro. Sandro Paternostro, il marito di Carmen Di Pietro, è morto nel 2000 a causa di alcune complicazioni del diabete, malattia della quale soffriva da tempo.

Carmen Di Pietro, dopo la morte del marito Sandro Paternostro, è rimasta molto legata a lui. Il suo ricordo è ancora vivo nel cuore della showgirl, che si dice molto legata a lui nonostante non ci sia ormai da tanto tempo. Più avanti Carmen Di Pietro ha ritrovato l’amore con Giuseppe Iannoni, il papà dei suoi due figli Alessandro e Carmelina: i due si sono sposati ma solamente in chiesa e non con rito civile. Il motivo? Carmen non voleva perdere la pensione di reversibilità del marito. Dalla pensione di Sandro, infatti, Carmen Di Pietro ha continuato a prendere ogni mese ben 3.000 euro.

Sandro Paternostro, marito di Carmen Di Pietro: “Non mi sono risposata perché…”

Sandro Paternostro, il marito di Carmen Di Pietro di quarant’anni in più di lei, le ha lasciato una lauta pensione di reversibilità da 3.000 euro al mese: l’uomo è stato infatti un giornalista molto apprezzato che ha lavorato per gran parte della sua carriera in Rai. Per questa ragione, quando a Carmen è stato chiesto come mai non si fosse risposata con rito civile con il nuovo compagno e papà dei suoi due figli, ha risposto: “Lo dico con sincerità, non mi risposo perché non voglio rinunciare alla pensione”.