Il film “Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla” racconta il legame tra Lino Zani, alpinista, e Papa Giovanni Paolo II. Protagonista della pellicola anche Sandro Pertini, che con il Santo Padre si è recato in montagna nel 1984, per passare alcuni giorni al passo della Lobbia Alta nel 1984. Quell’operazione sarebbe dovuta essere segreta: nessuno avrebbe dovuto sapere niente, ma così non è stato. Ma chi è stato Sandro Pertini e quale ruolo ha avuto nella storia italiana? Settimo presidente della repubblica dal 1978 al 1985, è stato il primo e unico socialista del PSI ad aver ricoperto tale carica. Dopo aver combattuto sul campo durante la prima guerra mondiale, ed essere proposto per la medaglia d’argento al valor militare, durante il fascismo si oppose proprio a Mussolini, e fu perseguitato per il suo impegno politico contro la dittatura.

The Prestige, Rete 4/ Trama e cast del film di Christopher Nolan con Christian Bale, oggi 2 aprile 2025

Fu condannato più volte per la sua opposizione. Nel 1929 venne prima arrestato e poi condannato alla reclusione e dopo ancora al confino, ancora una volta per la sua opposizione al fascismo. Nel 1943, dopo la caduta del regime fascista, venne liberato e contribuì alla fondazione del PSI, Partito Socialista Italiano. Prese parte alla resistenza contro l’occupazione tedesca in prima persona, diventando membro del Comitato di Liberazione Nazionale. Fu condannato a morte dalle SS ma riuscì a scappare e liberò Milano dal nazifascismo. Cominciò dopo la guerra attivamente la sua attività politica.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA SU ITALIA1, 2 APRILE 2025/ Il film non va in onda, cambio di programmazione!

Sandro Pertini, chi è: l’impegno politico nell’Italia Repubblicana

Dopo la guerra, Sandro Pertini fu eletto prima deputato all’Assemblea Costituente e poi senatore e ancora deputato. Fu eletto poi presidente della Camera dei deputati: nel 1978 diventò Presidente della Repubblica, carica che ricoprì fino al 1985. Sposò Carla Voltolina, partigiana e antifascista, e con lei rimase fino alla sua morte. Sandro Pertini morì nel 1990, all’età di 93 anni, dopo una caduta di alcuni giorni prima: per sua volontà fu cremato.