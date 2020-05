Sandro Petrone è morto/ Stroncato da un tumore a 66 anni: “ha lottato con grinta”

Pubblicità

Grave lutto nel mondo del giornalismo italiano. A soli 66 anni, è morto Sandro Petrone, volto storico del Tg 2 di cui era stato conduttore dal 1997 al 2012. Petrone era stato in prima linea come inviato di guerra raccontando l’orrore dei luoghi colpiti dalle guerre, dal Medioriente ai Balcani. A stroncarlo è stato un tumore contro cui combatteva da tempo e che lo aveva costretto, tre anni fa, a lasciare in anticipo il proprio lavoro. Contro la malattia, il giornalista ha combattuto con grinta, senza mollare mai e senza mai nascondersi. In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, infatti, aveva raccontato la sua battaglia contro il tumore. “Un microcitoma, un tumore molto aggressivo che nel 95% dei casi colpisce i fumatori”, aveva dichiarato. Nonostante l’aggressività del male, Petrone ha lottato fino all’ultimo giorno.

SANDRO PETRONE MORTO, IL RICORDO DI VITTORIO DI TRAPANI

Ad annunciare la morte di Sandro Petrone è il segretario Usigrai Vittorio Di Trapani che ha dedicato al giornalista un toccante post su Facebook. “Ha lottato con la grinta degli inviati di razza. Non ha mai nascosto la malattia. Anzi, l’ha combattuta tornando a dedicarsi alla passione di sempre: la musica. Per me è stato anche un docente”, scrive Vittorio Di Trapani. Poi aggiunge: “Sandro Petrone non lavorava in tv, conosceva e sapeva fare televisione”. Grandissima commozione anche sui social da parte dei colleghi e degli utenti che avevano apprezzato la sua professionali, umanità ed eleganza nel raccontare l’Italia e il mondo.







