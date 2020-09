Sandro Piccinini sbarca a Sky/ Ospite fisso al Club di Caressa: “Emozionato”

Sandro Piccinini sbarca a Sky Sport. Dopo settimane di indiscrezioni, oggi è arrivata l’ufficialità: il famoso telecronista sarà protagonista sull’emittente satellitare dopo due anni “sabbatici”. L’ex Mediasetsarà ospite fisso di “Sky Calcio Club”, programma condotto da Fabio Caressa che ogni domenica chiude la giornata di Serie A. Piccinini entrerà a fare parte del cast che comprende anche Stefano De Grandis e Dalila Setti, soddisfatto Caressa: «Sandro ci è venuto a trovare l’anno scorso al Club, era stato un inedito, invece adesso diventerà un regola bellissima per la nostra squadra. E’ il nostro nuovo tesserato».

“Sky Calcio Club” partirà domenica 20 settembre, alle ore 22.45, e c’è grande curiosità di conoscere il format dopo l’importante aggiunta di Sandro Piccinini. Il telecronista ha spiegato: «Per me è una grande emozione entrare in questa nuova squadra, dove ritrovo tanti amici. Sky in passato per me è sempre stata una stimolante concorrenza. Aggiungo che mi fa piacere ripartire da Fabio perchè il mio ruolo di opinionista e commentatore l’ho iniziato a Teleroma 56, insieme a Michele Plastino. Proprio la stessa emittente dove ha iniziato Fabio: un intreccio pazzesco che per me significa tanto. Un’emozione in più».

Sui social l’hashtag #Piccinini è tra i più utilizzati nelle ultime ore, ecco una carrellata di commenti su Twitter: «Piccinini può piacere o meno. Ma quando uno è bravo, e lui lo è, chiuso in uno sgabuzzino ci resta poco. A lavorare lo chiamano. Sempre», «Sandro Piccinini sarà opinionista in Sky al “Club”, dall’inizio di questa nuova stagione. Proprio lui! #Ccezionale», «Sì ma Piccinini deve tornare anche a fare telecronache, non solo come opinionista. Solo lui riesce a coinvolgerti e trascinarti dentro la partita».



