Sandro Togni e Loredana Camilli sono i genitori di Samanta Togni, la ex maestra professionista del dance show di successo Ballando con le Stelle. La passione per la danza è una questione di famiglia, visto che entrambi i genitori di Samanta Togni hanno lavorato come ballerini. “Il ballo è la colonna sonora della mia vita”- ha dichiarato Samanta Togni dalle pagine de La Nazione confidando – “i miei genitori insegnavano danza. Ho iniziato a camminare e ballare insieme. È ciò che mi permette di far respirare l’anima”.

Una famiglia unita dall’amore per la danza che i genitori hanno tramandato alla figlia Samanta Togni che sin da ragazzina ha iniziato a studiare iniziando successivamente una carriera a livello internazionale. A 13 anni, infatti, Samanta comincia a muovere i primi passi nel mondo del ballo vincendo la finale del Blackpool Dance Festival.

Samanta Togni ballerina grazie ai genitori Sandro Togni e Loredana Camilli

Dopo la vittoria al Blackpool Dance Festival, Samanta Togni ha seguito le orme dei genitori Sandro Togni e Loredana Camilli affermandosi come ballerina in diversi concorsi e gara di ballo che le hanno permesso di superare anche i confini nazionali. Dopo aver vinto un concorso di ballo, infatti, la Togni è partita per l’estero con destinazione Stati Uniti d’America dove ha iniziato a collaborare con Maksim Chmercovskiy, uno dei ballerini più famosi al mondo.

Inizia così la carriera internazionale di Samanta Togni che successivamente è tornata in Italia dividendosi con egual successo tra televisione e danza. Nel 2005 la grande occasione quando entra nel cast di ballerini di Ballando con le Stelle condividendo la sua prima esperienza con Fabrizio Frizzi. Successivamente è la maestra di ballo di diversi personaggi tra cui Iago Garcia, l’attore de Il Segreto. Oltre all’esperienza come ballerina a Ballando con le Stelle, Samanta si fa apprezzare anche come conduttrice lavorando con Flavio Montrucchio al “Festival di Castrocaro” e successivamente a “I Fatti vostri” con Giancarlo Magalli.

