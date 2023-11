Sandro Tonali cancellato da EA FC24/ La ‘nuova’ squalifica dopo il caso scommesse: cosa succede

Non è sicuramente un periodo roseo per Sandro Tonali: dopo la squalifica di dieci mesi per il caso calcioscommesse che lo ha visto coinvolto insieme a Fagioli e Zaniolo, ora arriva anche l’eliminazione dall’EA FC24.

Dopo il nuovo aggiornamento, infatti, l’ex rossonero non è più disponibile nella squadra in cui gioca, il Newcastle, così come nei pacchetti acquistabili del videogame.

Video/ Borussia Dortmund Newcastle (2-0) gol e highlights: Brandt chiude i conti (Champions, 7 novermbe 2023)

Sandro Tonali eliminato dall’EA FC24

Per chi se lo stesse chiedendo, l’EA FC24 è un gioco sviluppato da EA Sports e uscito a settembre di quest’anno. Si tratta di un nuovo nome per un vecchio gioco, che da decenni accompagna ormai tantissimi appassionati in giro per il mondo, ovvero Fifa. Con il nuovo aggiornamento, Sandro Tonali sembra essere stato rimosso dalla rosa del Newcastle, la squadra inglese che lo ha ingaggiato la scorsa estate dopo l’addio al Milan.

Diretta/ Borussia Dortmund Newcastle (risultato finale 2-0): Brandt trova il raddoppio! (7 novembre 2023)

A proposito di quest’ultima, negli ultimi giorni La Repubblica ha riportato la notizia che Tonali potrà continuare ad allenarsi con la squadra, nonostante lo stop forzato. Nel frattempo, spiega sempre La Repubblica, dovrà sostenere un percorso di guarigione dalla ludopatia e otto mesi di incontri educativi. Racconterà poi la sua esperienza ai ragazzi, in particolare nelle scuole calcio.

Da Greenwood a Tonali: le eliminazioni esemplari nei videogiochi

Sandro Tonali non è sicuramente il primo ad essere eliminato da un videogioco a causa dei problemi giudiziari. Come ricorda tvplay.it, negli anni sono avvenute altre eliminazioni esemplari: “È il caso di Greenwood, rimosso da FIFA 22 dopo le accuse per violenze sessuali. Anche i positivi al doping in passato sono stati eliminati dalla serie del gioco, salvo ritornare una volta scontata la squalifica“, scrive il sito.

DIRETTA/ Newcastle Arsenal (risultato finale 1-0): vittoria in extremis! (Premier League, 4 novembre 2023)

Un caso più specifico è successo ad un altro calciatore, Ivan Toney, accusato di aver scommesso ben dodici volte contro la propria squadra, il Brentford. “FIFA aveva rimosso silenziosamente il giocatore dal proprio gioco perché aveva violato le regole dell’England Football Association. L’attaccante è stato sospeso nel maggio di quest’anno e dovrà scontare la pena fino a gennaio 2024. Solo a quel punto, potrebbe comparire su FC24″, dichiara tvplay.it.











© RIPRODUZIONE RISERVATA