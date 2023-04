Sandro Tonali fidanzato con una tiktoker?/ Il calciatore del Milan "marca stretto"...

Nuovo amore per Sandro Tonali?

Sandro Tonali, a soli 22 anni, ha conquistato i tifosi del Milan, ma anche la fiducia e la stima dell’allenatore Stefano Pioli. Il centrocampista è considerato uno dei più promettenti e, secondo la cronaca rosa, oltre ad avere un grande talento sportivo, non rinuncia ad avere una vita sentimentale. Nella vita del centrocampista ci sarebbe la bellissima Juliette con cui il calciatore vivrebbe una storia importante.

Scorrendo tra le foto del suo profilo Instagram appare così un video, risalente allo scorso giugno, in cui i due si mostrano molto uniti, affiatati e innamorati. Nel video la coppia si gode una vacanza a New York godendosi la città ma ritagliandosi anche del tempo per stare soli. Una coppia solida e unita: l’indiscrezione di Chi, dunque, si rivelerà infondata?

Sandro Tonali e il pettegolezzo di Chi

Secondo quanto si legge nella rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 5 aprile, a Sandro Tonali non sarebbe indifferente la bellezza di una famosa tiktoker di cui, tuttavia, il magazine non rivela l’identità mantenendo il riserbo.

“Per molti, Sandro Tonali, centrocampista del Milan e della Nazionale, è il nuovo Andrea Pirlo. Ma in pochi sanno che Tonali, se in campo appare mite e silenzioso proprio come Pirlo, fuori dal campo e soprattutto sui social è un marpione. Al centro dei suoi desideri c’è una tiktoker famosa: lui la marca stretto, lei, però, al momento, fa ancora catenaccio“, scrive Chi.

