Sandro Tonali/ Materazzi: “Raccoglierà l’eredità di Pirlo” (esclusiva)

E’ certo il nome caldo del calcio italiano, anche in vista della prossima finestra di calciomercato: parliamo di Sandro Tonali, mediano classe 2000 attualmente in maglia con il Brescia. Giocatore dal talento cristallino, non ci sorprendere che negli ultimi mesi sia finito nelle mire di parecchi club italiani e non solo: il regista promette infatti scintille per il prossimo futuro e in molti hanno visto in lui un degno erede di Andrea Pirlo. Ecco perchè è già in atto una vera battaglia tra Inter e Juventus per accaparrarsi il cartellino di Sandro Tonali, che pure avrebbe un contratto con il club delle rondinelle fino al 2021. Ma a prescindere dai colori, si annuncia un futuro più che roseo per uno dei pupilli del calcio italiano. Per parlare di Sandro Tonali abbiamo sentito Giuseppe Materazzi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Tonali nuovo fenomeno del calcio italiano… In effetti Tonali si sta dimostrando già un vero campioncino, un giocatore destinato a fare cose importanti nella sua carriera!

Un altro talento venuto fuori dal Brescia come Andrea Pirlo… Andrea Pirlo è sempre unico, irripetibile. Difficile trovarne uno come lui. Però Tonali potrebbe raccogliere la sua eredità. E non sarebbe certo male per il calcio italiano…

Pensa quindi che la Nazionale abbia trovato il suo erede? Lo speriamo tutti, magari anche per rivivere i fasti del Mondiale del 2006. Un successo che non abbiamo dimenticato. Vogliamo vedere la Nazionale di nuovo vincere…

Tecnicamente come potrebbe definirlo? Un giocatore illuminato con una grande sensibilità calcistica, capace di segnare, di muoversi bene in campo. Di tenere sempre bene la sua posizione nel modo ideale.

Dove potrebbe finire a fine stagione? Penso che possa lasciare il Brescia, andare in qualche grande club come Milan, Inter. La Lazio fa una politica di mercato diversa. Dovremmo vedere cosa vorrà fare la Roma.

Anche qualche top club europeo per Tonali? Perchè no, potrebbe andare al Barcellona, magari anche al Bayern Monaco, in qualche top club europeo lo vedrei bene…

Le ricorda qualche grande giocatore del passato, per esempio Rivera? Rivera giocava più avanzato. Tonali è Tonali e sono certo che dimostrerà nella sua carriera tutto il suo valore per passare alla storia del calcio…

(Franco Vittadini)



