Sandro Tonali squalificato due mesi/ Per scommesse in Inghilterra: quando torna in campo? (2 maggio 2024)

È arrivata oggi la sentenza della FA, per “voce” di una Commissione Regolatoria indipendente, sulle scommesse che Sandro Tonali ha effettuato nel periodo tra l’agosto e l’ottobre 2023: si tratta di una squalifica di due mesi con la condizionale, e una multa di 20 mila sterline. Riavvolgiamo il nastro: a fine marzo era uscita l’indiscrezione secondo cui Tonali, già squalificato per 18 mesi dalla FIGC per la violazione delle regole sulle scommesse (regole italiane), avrebbe puntato denaro anche nel primo periodo al Newcastle.

Il centrocampista si è autodenunciato, fornendo piena collaborazione alle attività: ovviamente però è dovuta scattare la sospensione. In Italia, la pena di Tonali è appunto di 18 mesi, di cui otto però accessori: questo significa che l’ex Milan potrà tornare in campo alla fine di agosto, essendo la squalifica partita dal 27 ottobre scorso. A questo punto ci si chiede: la sospensione di Tonali si prolungherà di ulteriori due mesi? La risposta è no, ma a questo punto bisogna anche capire il perché.

TONALI COMUNQUE IN CAMPO A FINE AGOSTO

La squalifica comminata a Tonali dalla Football Association è sospesa per tutta la stagione 2024-2025, ovviamente a patto che non incappi in altri episodi di scommesse violando le regole; questo perché la Commissione Regolatoria indipendente ha riconosciuto al calciatore del Newcastle una piena collaborazione, definita straordinaria e senza precedenti. Nonostante non ci fossero altre prove che sostenessero provvedimenti disciplinari, Tonali ha ammesso le sue colpe aiutando non poco le autorità; inoltre sta seguendo un piano terapeutico e un programma educativo.

Continua ad allenarsi con i compagni di squadra: il Newcastle gli ha dato da subito pieno appoggio e sostegno, forse volendo “difendere” l’oneroso investimento di calciomercato, ma sia come sia non c’è motivo di credere che, una volta che la squalifica sarà terminata, Tonali tornerà a giocare con una maglia diversa da quella dei Magpies. Ricordiamo che in Italia, sempre per il caos scommesse, è stato squalificato anche Nicolò Fagioli e lui pure sarà aspettato dalla Juventus, a partire dalla prossima stagione.











