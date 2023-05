Sandy Marton/ “Mentre frequentavo Paola Ferrari frequentavo anche Alba, e altre”

Sandy Marton: la verità sulla storia con Alba Parietti e Paola Ferrari

Sandy Marton, icona anni’80 con il noto brano People from Ibiza, ha voluto chiarire alcune dichiarazioni rilasciate in vecchie interviste. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il musicista ha raccontato del flirt con Alba Parietti mentre aveva una frequentazione con Paola Ferrari.

“Paola, a cui mando un abbraccio, ha dei ricordi sbagliati, in tre anni ci saremmo visti quattro volte, eravamo giovani e c’era attrazione, non siamo mai andati al cinema” esordisce Marton: “Insomma, non proprio quello che definirei una relazione. Io ero e sono tutt’ora un cane sciolto, non sono sposato, ho qualche amica ma niente di ufficiale. Io ero e sono tutt’ora un cane sciolto, non sono sposato, ho qualche amica ma niente di ufficiale. Confermo comunque: mentre frequentavo Paola Ferrari frequentavo anche Alba, e magari anche qualche altra ragazza…“conclude il cantautore.

Sandy Marton: “Il mio più grande amore? Una donna venezuelana”

Sandy Marton che, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, si è definito “un cane sciolto” non è rimasto estraneo al sentimento dell’amore. Il musicista racconta quale sia stata la donna della sua vita: “Una donna venezuelana che si chiama Rosetta, con cui sono stato per nove anni. Ormai però è una nonna, ha due nipoti…” confessa.

Poi svela di aver avuto un ruolo molto importante a livello politico: “Fui io a fare l’ultima intervista da vivo a Bettino Craxi. Me lo chiese una trasmissione Mediaset (Meteore, ndr) che mi mando’ ad Hammamet ad incontrare il leader socialista”. Sandy Marton svela che impressione ha avuto del politico: “Quella di un grande attore, gli chiesi di parlarmi di donne e della sua vita, era molto simpatico. Craxi morì più o meno tre mesi dopo quell’intervista“.

