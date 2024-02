Sangiovanni a Sanremo 2024 con ‘Finiscimi’/ “Questa canzone mi ha aiutato a superare momenti difficili”

Sangiovanni a Sanremo 2024: “L’attesa è diventata pesante”

Sangiovanni, dopo un periodo di silenzio discografico e social, torna a Sanremo 2024, in onda martedì 6 febbraio, con il nuovo brano Finiscimi: “L’attesa è diventata pesante! L’ho scritta lo scorso maggio…ero a Los Angeles, una sera verso le dieci, con tutte le luci spente, illuminato solo dalle candele. Questa canzone mi ha aiutato a superare dei momenti difficili. Io sono sempre stato un nostalgico, ma lo vedevo come un sentimento negativo. Ora sono riuscito a trasformare la nostalgia in qualcosa di bello…” ha rivelato l’artista ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni.

E ancora: “Ho iniziato che ero molto piccolo […] Per fare della musica diversa ho dovuto guardare a lungo dentro me stesso. Questa canzone ha una melodia italianissima, ma i suoni e gli accordi si ispirano alle sonorità r&b americane. I look? Inizierà mostrando quello che gli altri si aspettano da me e finirò con quello che voglio essere io!”.

L’artista parla dello stop sui social: “Stavo trascurando quello che sono”

Sangiovanni è sparito per un po’ dai social e dalla scena discografica, nella quale è entrato già all’età di 17 anni. Il motivo di questo stop lo spiega lo stesso artista in un’intervista ad ANSA: “Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità, a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po’: mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social“.

Sangiovanni, che ha anche vissuto la rottura con Giulia Stabile, ha aggiunto: “Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. E allora mi sono fermato. Depressione? Quella è una cosa seria, non so se sia il caso di definire così questo mio periodo. Di certo mi sono sentito vuoto, indifferente a ciò che mi succedeva intorno. Ma sono riuscito a uscirne, trovando obiettivi nuovi e assaporando anche le sensazioni brutte. Non mi sono fatto buttare giù. C’è chi scappa dai problemi, io preso del tempo per affrontarli e accoglierli”.

