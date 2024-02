SANGIOVANNI A SANREMO 2024 CON “FINISCIMI”/ Scopa e matite volanti con Nek e Renga!

Sangiovanni sul palco dell’Ariston nella terza serata presenta la sua “Finiscimi”, un brano che parla di un amore finito male e di sensi di colpa. La canzone è dedicata a Giulia Stabile, sua ex conosciuta ad Amici, con la quale ha avuto una storia di qualche anno. Presentato da Nek e Renga, il cantante al termine dell’esibizione si intrattiene con loro in un simpatico siparietto. Al giovane, infatti, viene data una scopa da Renga per far punti al Fantasanremo, su espressa richiesta della figlia Jolanda. Tra i tre c’è poi uno scambio di matite: il motivo, sempre il gioco del Fantasanremo! Sangiovanni non perde però l’occasione per dedicare il brano a due persone importanti: “Vorrei dedicare questa canzone e questa performance ai miei genitori che sono là. So che non ve lo dico sempre ma vi voglio bene. Grazie mille” spiega.

Sangiovanni si è esibito tra i primi nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2024 con la sua Finiscimi, una canzone su una storia d’amore finita male che non ha particolarmente colpito il pubblico. Non è la prima volta che il cantante nato ad Amici si presenta all’Ariston: c’era già stato due anni fa con Farfalle. La sensazione è che anche in questo caso la melodia sia orecchiabile e facilmente canticchiabile dopo alcuni passaggi in radio, ma le parole almeno nella prima esibizione si sono comprese poco. La versione registrata in studio probabilmente potrà chiarire meglio i dubbi degli ascoltatori.

Nonostante il brano non abbia entusiasmato la platea di Sanremo 2024, Sangiovanni si è detto soddisfatto. “La canzone per me è speciale, sono contento. Già cantarla su questo parco è una vittoria, il resto è secondario”, ha detto Sangiovanni ai microfoni di Rai Radio 2 al termine della sua esibizione a Sanremo 2024, da secondo in scaletta. Prima di abbandonare il palco, il giovane artista si è anche scambiato un abbraccio con Amadeus: “Abbiamo un rapporto di stima, di bene. Io credo che lui creda nel mio talento, io credo in quello che lui fa. Anche se discutiamo per il calcio. Gli metto di nascosto le sciarpe della squadra che odia”, ha spiegato. La gag a cui fa riferimento era andata in onda proprio nell’edizione precedente del Festival a cui ha partecipato. È da capire però se il feeling col conduttore sarà pari a quello con le giurie e col pubblico.

Più che per le reali qualità della canzone Finiscimi, dopo la prima puntata del Festival di Sanremo 2024, Sangiovanni ha fatto parlare di sé per il gossip attorno ad essa. A molti infatti non è passato inosservato che il testo fa riferimento alla fine della relazione tra l’artista e la ballerina Giulia Stabile, nata proprio all’interno della scuola di Amici, talent show a cui entrambi hanno partecipato. La ragazza è addirittura entrata in tendenza su X durante l’esibizione. Un episodio che probabilmente non ha reso del tutto entusiasta lo stesso Sangiovanni. “La privacy per me è molto importante, soprattutto saperla gestire per trovare dei momenti speciali per se stessi, sennò si perde il senso delle cose belle per una persona prima che dell’artista. In alcuni momenti mi è mancato”, ha spiegato a Rai Radio 2, senza fare riferimento direttamente alle questioni sentimentali.

Anche per quanto riguarda l’outfit, Sangiovanni ha fatto parlare di sé e non in termini positivi. Il completo total white firmato Gcds si è rivelato infatti un po’ troppo over size oltre che molto simile a quello di Diodato, che si è esibito qualche minuto dopo. Qualcuno sul web ha ironizzato in merito al fatto che i due si fossero prestati a vicenda l’abito. Al di là dei commenti extra-musicali, comunque, sulla base di queste premesse, appare difficile un piazzamento alto nella classifica finale per il cantante, salvo clamorosi colpi di scena.

Guarda qui sotto l’esibizione di Sangiovanni a Sanremo 2024

