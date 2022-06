Sangiovanni al Radio Zeta Future HIts live/ Nel suo tour il desiderio di libertà e…

Tutta l’energia di Sangiovanni per Radio Zeta Future Hits Live

C’è anche Sangiovanni tra i protagonisti di Radio Zeta Future HIts live. L’ex talento di Amici non vede l’ora di calcare il palco questa sera di e portare con sé tutta l’energia generata dall’ultimo album “Cadere Volare” e dal suo nuovo tour. Un tour che rappresenta un ritorno alla normalità e soprattutto a quella libertà sognata profondamente nel corso degli ultimi anni, dopo le limitazioni legate alla pandemia da Covid-19. “Voglio che le persone si divertano e che si sentano libere di cantare, gridare, saltare, soprattutto dopo tutto questo tempo in cui non abbiamo potuto farlo”, ha detto Sangiovanni a proposito del suo primo tour in una bella intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss nelle scorse settimane.

Giulia Stabile, fidanzata di Sangiovanni/ "Non ci saremmo aspettati tutto questo"

Sangiovanni grida al mondo la sua voglia di libertà

“Voglio che le persone si divertano, e io di conseguenza. È una grande festa, mi piace il concerto perché siamo tutti liberi di dire e di essere quello che vogliamo. Non ci sono limiti, né pregiudizi”, ha continuato Sangiovanni. Il giovane cantante ha raccolto un consenso totale da quando è uscito dalla scuola da Amici, ma ora è chiamato ad affrontare la sfida artistica più difficile: alzare l’asticella. Il ragazzo ha gridato la sua voglia di libertà e semplicità coi suoi brani e la sua musica, ma adesso è giunto il momento di provare a guardare oltre il proprio naso. I suoi pezzi nel frattempo continuano a spopolare, ma la critica giustamente lo attende al varco e si aspetta un salto di qualità.

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni e Aitana/ "Farfalle", c'è il remix in versione spagnola: "Mariposas"Sangiovanni e Giulia Stabile, altro che crisi/ Amore a gonfie vele tra sorrisi e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA