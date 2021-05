Sangiovanni, Amici 2021/ Anna Pettinelli lo accusa: “Noioso e poco originale”

Sangiovanni ad Amici 2021 continua a vincere ma non senza polemiche

Sangiovanni continua a vincere e non solo nello studio di Amici 2021 dove inanella una serie di successi serale dopo serale ma anche fuori con le classifiche e con tutto quello che sta succedendo nella sua vita per i suoi singoli a cominciare da Lady. A complicare le cose in settimana, però, è stato un sorprendente televoto in cui Sangiovanni è arrivato secondo dopo Aka7even. Ebbene sì, il pupillo di Anna Pettinelli è andato oltre e dopo la crisi e l’inizio di questo serale passato in salita, alla fine è riuscito nel sorpasso e proprio nei giorni scorsi ha battuto Sangiovanni nella gara al televoto una vittoria davvero inaspettata che ha messo in crisi il bel Sangiovanni che pensava davvero di essere intoccabile e, forse, il sicuro vincitore di Amici 2021. A quel punto il cantante di Rudy Zerbi è andato via piangendo e questo ha mandato in tilt anche Giulia Stabile.

Sangiovanni piange per il televoto e Anna Pettinelli attacca…

Le cose si sono complicate quando Sangiovanni ad Amici 2021 ha capito non solo di essere stato battuto da Aka7even ma di essere slittato al terzo posto in classifica e a quel punto lui non ha potuto far altro che dire la sua senza nascondere la sua delusione e parlando con Maria de Filippi ha svelato: “No vabbè, non dico nulla. Penso che ormai sia arrivato il mio momento. Va bene così”. Dall’altra parte, invece, Aka ha festeggiato perché non si aspettava questo successo e così ha ringraziato il suo pubblico perché ha capito quello che è davvero. Quello che è successo al televoto peserà sul serale di Sangiovanni di questa sera? Quello che è successo in settimana con quello che dirà questa sera Anna Pettinelli potrebbero davvero pesare.

