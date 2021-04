Sangiovanni, Amici 2021/ In sfida contro Giulia ma…

Sangiovanni in sfida con Giulia ad Amici 2021 uscirà sconfitto?

Ancora una volta sarà un serale positivo per Sangiovanni che ad Amici 2021 continua a mietere successi e mettersi in gioco confermando, sabato dopo sabato, di essere il possibile vincitore del programma. Maria de Filippi lo guarda con occhi sognanti e già tutti sanno che è lui il suo pupillo e lo pensano da quando, proprio nei primi giorni di messa in onda, proprio lei ha preso il suo posto tra i banchi di scuola, una foto emblematica che ancora oggi fa il giro del web soprattutto quando qualcuno vuole insinuare che in realtà il cantante è sopravvalutato, ma è davvero così che andrà a finire? Il parere del pubblico è favorevole così come quello dei giudici che anche questa sera continuerà a premiarlo. In particolare, proprio le anticipazioni del serale di oggi di Amici 2021 rivelano che Sangiovanni sarà spesso in sfida questa sera e, addirittura, in un frangente finirà contro Giulia, la sua fidanzata, perdendo nettamente. Sarà questa la finalissima per il primo posto che vedremo il mese prossimo?

Sangiovanni allo scontro con Aka7even?

In molti sono convinti proprio di sì anche se Sangiovanni questa sera avrà il suo bel da fare anche contro altri protagonisti di questa edizione di Amici 2021 e, in particolare, contro Aka7even per un altro guanto di sfida in corso. Le anticipazioni riportate dal Vicolodellenews rivelano che Sangiovanni andrà allo scontro con Aka che porterà sul palco Fatti mandare dalla mamma conquistand i complimenti dei giudici per i suoi passi avanti e anche il voto di De Martino. Questo però non basterà a vincere contro Sangiovanni che porterà a casa il punto lasciando nello sconforto più cupo il suo rivale. Cos’altro gli sentiremo cantare questa sera e quale sarà il suo look?

