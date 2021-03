Sangiovanni, Amici 2021/ L’emozione gli tira un brutto scherzo e si blocca sul palco!

Sangiovanni si blocca sul palco di Amici 2021

Sangiovanni è pronto a conquistare anche il secondo serale di Amici 2021 mettendosi in gioco contro ballerini e cantanti senza mai fermarsi. Le anticipazioni rivelano che la sua grinta e il suo disco d’oro saranno ancora confermatissimi visto che le sfide andranno sempre a suo favore ma da parte sua non mancheranno emozioni e commozione. Il secondo serale di Amici 2021 è stato già registrato giovedì e tutti sanno non solo che il cantante non rischierà l’eliminazione ma anche che ad un certo punto rischierà grosso e tutto per via dell’emozione che lo bloccherà e non gli permetterà di portare avanti la sua esibizione e sarà costretto a ricominciare da capo, questo rovinerà tutto? In un primo momento Sangiovanni si scontrerà con Alessandro portando a casa la vittoria ma sarà in una seconda esibizione, quella contro Aka7even, che dovrà ricominciare da capo per via dell’emozione sulle note de Il ragazzo della via Gluck. Svelerà anche i motivi di questa sua emozione?

Sangiovanni conquista Stefano de Martino e consola Giulia Stabile

Sangiovanni è spesso in sala prove, scrive e si lancia nella sua nuova vita fuori dalla scuola di Amici 2021 e questo gli ha permesso di conquistare anche il serale e i giudici. In particolare, Stefano de Martino ha confidato di ascoltare le sue canzoni su Spotify e di essere davvero contento della sua semplicità perché, anche se qualcuno pensa possa essere banalità, in realtà non lo è. Questo lo ha capito anche Giulia che proprio da lui si è rintanata quando ha avuto problemi con una coreografia della Peparini. In molti noteranno che proprio la ballerina questa sera indosserà la sua giacca. Riuscirà questa sera ad avere lo stesso effetto su tutti gli altri in studio?

