Sangiovanni, Amici 2021/ Lotta dura con Raffaele ma..

Sangiovanni ad Amici 2021 lotta dura con Raffaele ma la sfida…

Sangiovanni continua a mietere successi ad Amici 2021. Il cantante continua a lavorare duro e anche in questa settimane di è dato da fare per arrivare lontano e non solo i professori continuano a premiarlo, così come i giudici, ma anche il pubblico a casa in settimana ha avuto modo di dire la sua sul cantante piazzando al primo posto della classifica dei cantanti della scuola. Dall’altro lato, per il ballerino, è arrivata prima la sua amata Giulia Stabile, questo significa che i due vinceranno? Al momento sembra che Sangiovanni continui a non convincere del tutto i giudici del serale e che molto dipende dalle sue performance. Anche questa sera sarà così visto che porterà a casa un punto sui due disponibili o, meglio, uno scontro sui due che farà con Raffaele.

Alessandra Celentano Vs Rosa ad Amici 2021: "Votata per l'ormone"/ "Un bel visino ma poi?"

Sangiovanni si salva dal ballottaggio e bacia Giulia Stabile

Le anticipazioni riportate dal Vicolodellenews confermano che anche questa sera Sangiovanni si scontrerà con Raffaele e che ancora una volta sarà uno dei primi ad esibirsi. Nella sua prima sfida non convincerà i giudici che voteranno a favore del suo rivale mentre nella seconda le cose andranno a suo favore? La differenza? Nel primo caso si tratta di una comparata sulle note di Dangerous mentre nel secondo si tratta di una sfida vera e propria in cui i pezzi saranno diversi. Ciliegina sulla torta saranno le coccole che il cantante riuscirà a scambiarsi con l’amata Giulia Stabile e non solo strappandole un bacio durante la diretta ma anche lasciando lo studio poi insieme mano nella mano ed entrambi da vincenti, questo è certo.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 Serale/ Eliminati e anticipazioni registrazione 3 aprile: lacrime e...Amici 2021 Serale/ Eliminati e diretta puntata 3 aprile: Celentano contro Martina

© RIPRODUZIONE RISERVATA