Sangiovanni, Amici 2021/ Spacca ad inizio serale e Stash ammette: “Sono pazzo di lui”

Sangiovanni spacca ad Amici 2021 contro Aka7even e non solo

Sangiovanni migliora di settimana in settimana, porta a casa il giudizio positivo del pubblico e, soprattutto, quello dei giudici. Anche il quarto serale di Amici 2021 porterà sul palco il cantante che è chiamato ad aprire la serata andando allo scontro con Aka7even portando sul palco una botta di vita e non solo. I due sono chiamati a cantare 24k magic di Bruno Mars non senza aggiungere cose personali e le proprie barre e l’esito non cambierà rispetto ai giorni scorsi. Aka7even sarà bocciato a favore di Sangiovanni che sarà promosso con tanto di complimenti per la sua scritta e non solo da Rudy Zerbi ma anche da Stash che ammette di essere pazzo di lui. I due avranno l’occasione di lavorare insieme appena sarà possibile?

Sangiovanni vince ma finisce al ballottaggio ad Amici 2021

Il giovane Sangiovanni è stato favorito sin dall’inizio ad Amici 2021 e viaggi sempre in pole non solo per il suo modo di fare propri i pazzi ma anche per la sua scrittura. Con il vento in poppa, il cantante continuerà a fare pienone di ottimi risultati e, in particolare, le anticipazioni di questa sera parlano di lui vincitore contro Aka7even e non solo anche se poi la squadra finirà col perdere e Sangiovanni finirà al ballottaggio con Deddy e con Enula. Il cantante per salvarsi canterà Hype infuocando lo studio e convincendo subito i giudici che lo salveranno per primo lasciando in bilico Deddy ed Enula. Come reagirà Giulia davanti al rischio di vedere uscire il suo amato Sangiovanni?

