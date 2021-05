Sangiovanni, Amici 2021/ Vincitore premio brano più radiofonico con Malibu e premio SIAE

Sangiovanni, tanti premi per lui alla finale di Amici 2021

E’ Sangiovanni a fare incetta di premi durante la finale di Amici 2021. Nella prima parte della puntata ha vinto il circuito canto sfidandosi contro i suoi compagni di avventura Deddy e Aka7even. Nella manche ha avuto l’occasione di far risentire ancora una volta i suoi pezzi ”Lady” e ”Tutta la notte” e anche una cover di ”Tanti auguri”. Sempre a lui è andato il premio della critica, la maggioranza dei giornalisti chiamati ad esprimere il proprio giudizio ha dato la preferenza al giovane artista.

Alla fine della serata invece sono entrate in studio alcune rappresentanze delle principali radio italiane, ovvero R101, RDS, Radio Italia e Rtl 102.5, che hanno assegnato il loro premio alla sua ”Malibu” per il brano più radiofonico. Ancora un altro premio per Sangiovanni è stato quello targato SIAE. A consegnarlo è arrivato in studio il cantautore Giovanni Caccamo, che durante l’avventura di Amici ha tenuto per i giovani talenti delle lezioni online riguardanti nozioni sul mondo e sul lavoro di un artista. Il premio SIAE ha il valore di €20.000 in gettoni d’oro.

Il secondo posto di Sangiovanni ma che risultati le sue hit!

Pur non avendo vinto, la sua classificazione al secondo posto ad Amici 2021 può portargli molta fortuna. Da passate edizioni abbiamo infatti potuto imparare quanto possa contare anche una medaglia d’argento (vedi Elodie, Annalisa, Giordana). Sangiovanni intanto ha già pubblicato il suo primo Ep di inediti ed è pronto ad iniziare una vera e propria carriera nel panorama musicale italiano. Il cantante ha firmato il suo contratto discografico con la Sugar Music, con cui si spera continuerà a fare grandi cose, e mentre era ancora all’interno del talent show ha vissuto successi incredibili come il disco di platino di ”Lady”. Nel suo album di debutto, chiamato semplicemente ”Sangiovanni”, ci sono sei brani: Hype, Malibu, Tutta la notte, Lady, Guccy bag e la cover in versione live di Maledetta primavera.

Ad oggi la canzone ”Lady” su Spotify conta più di 25 milioni di ascolti ed è posizionata al quinto posto nella classifica generale Fimi. Con ”Guccy bag” e ”Tutta la notte” ha raggiunto due dischi d’oro che potrebbero diventare di platino se continua così. Le radio adesso lo hanno premiato per il singolo ”Malibu” riconoscendolo come il brano più radiofonico tra tutti quelli che hanno presentato ad Amici i ragazzi in gara. Non c’è dubbio infatti che questo suo ultimo lavoro sia una hit che sentiremo molto durante quest’estate, ha un sound tutto da ballare ed è una ulteriore conferma delle capacità ritmiche e di scrittura di Sangiovanni.



