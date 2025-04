C’è anche Sangiovanni questa sera domenica 6 aprile nel salotto di Che Tempo che Fa. L’ex cantante di Amici è pronto per il grande ritorno in tv e, forse, anche su un palco, dopo tanto tempo vissuto ai margini a causa di un profondo disagio personale. Una depressione che aveva spinto l’artista a prendersi del tempo per se stesso, mettendo in pausa la sua amata musica. “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo”, aveva detto Sangiovanni nel 2024, poco dopo una non fortunatissima partecipazione al Festival di Sanremo.

Adesso per l’ex allievo di Amici sembra essere tornato il sereno e lo si evince non solo dal suo ritorno in tv, con l’ospitata da Fabio Fazio, ma anche dall’annuncio che lo stesso cantante ha diramato sui social, per la gioia dei fan che attendevano questo momento da oltre un anno. “Sto bene e sono contento di fare questo video per dirvelo. Sono tonato in studio a scrivere e a cantare”, ha detto Sangiovanni con una clip Instagram.

Sangiovanni pronto a tornare dopo la depressione: “Ci divertiremo di nuovo assieme”

“Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l’affetto che ho ricevuto. Veramente è stato bellissimo e spero di ricambiarlo presto”, ha continuato Sangiovanni, il quale senza sbilanciarsi troppo ha fatto intuire cose nuove all’orizzonte. “Spero di vedervi perché mi mancate veramente tanto”, ha detto ai fan. Poi un ringraziamento a tutti coloro i quali lo hanno aiutato ad affrontare questo lungo periodo complicato, che spera di mettere definitivamente alle spalle.

Per il ragazzo, ricordiamo, il successo è arrivato davvero molto presto grazie al talent di Amici; poi i primi passi nel mondo della musica ed una notorietà che lo ha schiacciato, complice anche una situazione sentimentale turbolenta con l’allora fidanzata Giulia Stabile. “Adesso sono pronto per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme”, ha assicurato il cantante.