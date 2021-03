Sangiovanni come mai ha un foulard in testa?/ Look da “babushka boi” ad Amici 2021

Perché Sangiovanni indossa un foulard nel corso del serale di Amici 2021? In molti, guardando la puntata in onda su Canale 5 questa sera, e vedendo il cantante sul palco si sono chiesti il perché di questo look così particolare. Il primo a fare il suo apprezzamento con una battuta è stato Stefano De Martino: “Mi piace il tuo look da babushka boi”, ha ammesso il ballerino. Intanto sul web tantissimi si sono divertiti in commenti e paragoni di vario genere. C’è chi l’ha paragonato a Masha di ‘Masha e Orso’, chi non comprende le motivazioni di questo look “non proprio bellissimo” e chi ha addirittura trovato una somiglianza con “la befana”. D’altronde Sangiovanni ha finora dimostrato di essere molto libero quando si parla si look: il cantante è sempre arrivato in scena con outfit molto particolari, colorati ed estrosi, accompagnati da accessori inusuali, in questo caso un foulard come copricapo. Per non parlare della passione per lo smalto sulle unghie. Look che potremmo definire genderless.

